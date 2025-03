Cómo eliminar software malicioso de tu dispositivo sin complicaciones

Desde apps que se instalan solas hasta anuncios que no desaparecen, esta guía basada en herramientas oficiales te ayuda a recuperar tu equipo sin riesgos - (Imagen ilustrativa Infobae)

Un anuncio emergente que no se cierra, una app que nunca recordaste instalar o una batería que se agota más rápido de lo normal. Cuando algo no anda bien en tu dispositivo, el problema podría tener una razón concreta: software malicioso.

Y aunque suena grave, eliminarlo no tiene por qué ser complicado. De hecho, si sigues una serie de pasos básicos, puedes limpiar tu teléfono o computadora sin acudir a un técnico ni correr riesgos innecesarios. Así lo indica la guía oficial de Google, que propone una ruta clara para deshacerte del malware sin drama.

Todo comienza por identificar los síntomas. Si notas comportamientos extraños en tu dispositivo, tal vez aparecen apps no deseadas, anuncios sospechosos o cambios que no realizaste. Entonces es momento de actuar. La buena noticia es que no necesitas herramientas complejas: con funciones integradas y unas pocas verificaciones puedes proteger tus datos y restaurar la seguridad de tu equipo.

Usando funciones integradas y recomendaciones de Google, es posible identificar amenazas, limpiar el sistema y proteger tus datos en minutos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo eliminar software malicioso en Android sin perder la calma

Lo primero que debes revisar es si tienes activado Google Play Protect, una herramienta que escanea las apps en busca de comportamiento sospechoso. Para activarlo, entra en la Play Store, toca tu ícono de perfil, y luego accede a Play Protect > Configuración. Activa la opción Analizar las apps con Play Protect. Si instalaste apps desde fuera de la tienda oficial, también puedes activar Detección de apps dañinas.

Luego, asegúrate de tener todas las actualizaciones disponibles instaladas. Desde Configuración > Sistema > Actualización de software, vas a poder comprobar si hay parches de seguridad pendientes. Google recomienda mantener el sistema operativo original del dispositivo, ya que las versiones modificadas pierden buena parte de la protección.

Después, haz una limpieza de las apps. Elimina todo lo que no reconozcas, sea innecesario o venga de fuentes no oficiales. Desde Configuración > Apps y notificaciones > Ver todas las apps, selecciona la app sospechosa y toca Desinstalar.

Herramientas como Play Protect, actualizaciones del sistema y la limpieza de apps no oficiales son claves para mantener tu teléfono libre de amenazas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como paso final, realiza una Verificación de seguridad desde cualquier navegador ingresando a (myaccount.google.com/security-checkup). Allí vas a poder detectar posibles vulnerabilidades en tu cuenta asociada al dispositivo.

Si después de estos pasos todavía ves comportamientos extraños, Google recomienda restablecer el equipo a los valores de fábrica. Esto eliminará toda la información y restaurará la configuración original, una medida efectiva cuando el malware no se deja eliminar fácilmente.

Qué hago si el malware está en la computadora

En equipos con Windows, el primer paso es usar el software antivirus integrado del sistema operativo o alguna solución de seguridad confiable. Desde el sitio de asistencia de Microsoft puedes encontrar instrucciones detalladas. Es fundamental descargar cualquier software desde fuentes oficiales, instalar un antivirus no verificado puede hacer más daño que bien.

La mayoría de los casos de software no deseado pueden resolverse con pasos simples antes de llegar al restablecimiento total del sistema - (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de usar Chrome, es importante revisar las extensiones instaladas. Las que no reconozcas o no provengan de la Chrome Web Store deben ser eliminadas. Ve a Configuración > Más herramientas > Extensiones y desinstala todo lo sospechoso.

Después, puedes restablecer el navegador a su configuración original. En Configuración avanzada, busca la opción Restablecer la configuración. Al hacerlo, se eliminarán cambios hechos por software no deseado, aunque deberás volver a activar manualmente las extensiones confiables.

No olvides actualizar el sistema operativo. Para Windows, visita el sitio de soporte de Microsoft.

Qué hacer si nada funciona

Si después de todos estos pasos el software malicioso persiste, el siguiente recurso es el restablecimiento total del equipo, ya sea móvil o de escritorio.

Es una decisión drástica, pero elimina por completo cualquier software no deseado que esté oculto o sea difícil de eliminar por medios convencionales. También puedes contactar al fabricante del dispositivo para recibir orientación específica según el modelo.

Eliminar software malicioso no es solo cuestión de seguridad, es una forma de recuperar el control sobre tu tecnología. Con unos minutos de atención y las herramientas adecuadas, puedes proteger tu información y seguir usando tus dispositivos con tranquilidad.