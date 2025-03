Estas son las claves más usadas en el mundo en un cajero automático: 0000 una de ellas

Las personas optan por utilizar contraseñas fáciles de recordar en los cajeros automáticos. May 23, 2022. REUTERS/Cristina Sille

Las claves más utilizadas en los cajeros automáticos a nivel mundial son “1234″, “1111″, “0000″ y “1212″, según datos de uso frecuentes. La combinación “1234″ encabeza la lista con una frecuencia del 11%, seguida por “1111″ con un 6% y “0000″ con un 2%.

Estas secuencias numéricas simples evidencian una clara preferencia por claves fáciles de recordar, aunque también resultan más vulnerables ante intentos de acceso no autorizado.

Esta información fue publicada en el blog DataGenetics y corresponde a un análisis realizado por el científico de datos Nick Berry, quien calificó como “asombrosa” la falta de creatividad de las personas al momento de crear una clave.

La contraseña "1234" es la más usada a nivel mundial. REUTERS/Vincent West

Al observar más de cerca los primeros registros, aparecen todos los “sospechosos habituales”: 1111, 2222, 3333, 9999, así como 1212 y (curiosamente) 6969. También destacan patrones como 1122, 1313, 4321 y 1010, todos ubicados entre los primeros lugares de la lista.

La clave 2001 aparece en el puesto número 19, seguida de cerca por 1984 en la posición 26. A los fanáticos de James Bond podría interesarles saber que 0007 se encuentra entre ambas, en el puesto 23. Otra variante, 0070, no está mucho más atrás: figura en el puesto número 28.

La primera contraseña “desconcertante” del listado, según Berry, es 2580, que ocupa la posición 22. ¿Cuál es el motivo detrás de su popularidad? La respuesta está en el diseño del teclado telefónico: 2580 forma una línea vertical perfecta en el centro del dispositivo.

Otro dato interesante que revela el análisis es la preferencia general por los números pares. Combinaciones como 2468 aparecen mejor posicionadas que sus equivalentes impares, como 1357.

El "0007" es popular debido a James Bond. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Berry explicó que realizó este estudio basándose en información que ha sido filtrada. “Obviamente, no tengo acceso a una base de datos de números PIN de tarjetas de crédito. En su lugar, usaré un proxy. Usaré datos condensados de tablas de contraseñas publicadas, expuestas o descubiertas, y de brechas de seguridad”, indicó.

La lista completa de las claves más usadas

La lista completa de claves que expuso el analista fue la siguiente con sus respectivos porcentajes de frecuencia de uso:

1234 – 10,713% 1111 – 6,016% 0000 – 1,881% 1212 – 1,197% 7777 – 0,745% 1004 – 0,616% 2000 – 0,613% 4444 – 0,526% 2222 – 0,516% 6969 – 0,512% 9999 – 0,451% 3333 – 0,419% 5555 – 0,395% 6666 – 0,391% 1122 – 0,366% 1313 – 0,304% 8888 – 0,303% 4321 – 0,293% 2001 – 0,290% 1010 – 0,285%

El analista de datos indica que los usuarios deben cambiar su contraseña si la vieron en la lista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El científico de datos Nick Berry incluyó una advertencia directa en su publicación en el blog DataGenetics, dirigida tanto a profesionales del sector tecnológico como a los usuarios en general. “Si eres desarrollador, tester o ejecutivo, espero que seas lo suficientemente precavido como para comprobar de inmediato que tus sistemas no almacenan información confidencial, como contraseñas, sin cifrar”, escribió.

Explicó que la razón principal por la que pudo realizar su análisis fue porque, en sus palabras, “programadores estúpidos y perezosos almacenaron información en texto plano”. Añadió que “tu pereza tiene el potencial de impactar a millones”.

A los consumidores, Berry les dirigió una recomendación clara: “Si reconoces alguno de los números que he usado en este artículo como tus contraseñas o PIN, espero que apliques el sentido común y los cambies de inmediato por algo menos predecible”.

Tener una contraseña débil para uso bancario pone en riesgo las finanzas personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También señaló que algunos podrían optar por no hacer ningún cambio, calificando esa actitud como perezosa: “en ese caso, al menos a la única persona a la que perjudicas con esta apatía es a ti mismo”.

Cómo crear una contraseña segura para el cajero automático

Para crear una contraseña segura para el cajero automático, es fundamental evitar combinaciones predecibles como “1234″, “0000″ o fechas de nacimiento. Se recomienda elegir una secuencia numérica que no siga patrones evidentes ni repeticiones.

Una buena práctica es mezclar números que no tengan relación aparente entre sí y que no estén alineados en el teclado. Además, se debe cambiar el PIN con regularidad y no compartirlo con terceros.