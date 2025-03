No más audios de WhatsApp en iPhone: así se pasan a texto estos mensajes para no escucharlos

La plataforma trae mejoras en la comunicación a distancia. (Foto: REUTERS/Loren Elliott/File Photo)

WhatsApp ha sumado una nueva funcionalidad a su aplicación en iPhone: la transcripción automática de mensajes de voz. Esta herramienta, que ya estaba disponible en teléfonos Android, permite convertir el contenido de audios en texto, facilitando la comunicación en situaciones donde no es posible escuchar los mensajes.

La función se activa de manera local en el dispositivo, asegurando la privacidad de las conversaciones mediante cifrado de extremo a extremo. Para utilizar esta característica, los usuarios deben habilitarla manualmente en la configuración de la aplicación de Meta.

Una vez activada, los mensajes de voz recibidos pueden ser transcritos en el idioma configurado. Sin embargo, el emisor del mensaje no tiene acceso a la transcripción. Además, es necesario que Siri, el asistente de Apple, esté activado en el iPhone y que el sistema operativo sea iOS 16 o una versión más reciente.

Cómo activar la transcripción de mensajes de voz en WhatsApp en iPhone

A algunos usuarios les pudo haber salido esta notificación. (Foto: WhatsApp)

La transcripción de audios no viene habilitada por defecto, así que es necesario activarla manualmente desde la configuración de WhatsApp. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp y acceder a la sección de Configuración.

Seleccionar Chats, luego activar Transcripciones de mensajes de voz.

Elegir el idioma en el que suelen recibirse los mensajes de voz.

Confirmar la selección.

Si en algún momento se desea desactivar la transcripción, solo hay que repetir el procedimiento y desmarcar la opción correspondiente que activa la función.

Cuáles son los requisitos para usar la transcripción de audios en iPhone

El asistente de Apple debe estar activado para contar con esta herramienta. (Foto: Europa Press)

Para que la función de transcripción de mensajes de voz funcione correctamente, es necesario cumplir con ciertos requisitos. El primero es contar con un iPhone con iOS 16 o una versión posterior. Además, la función de Siri debe estar activada en el dispositivo. Para habilitarla, hay que seguir estos pasos:

Dirigirse a Configuración en el iPhone.

Seleccionar Siri y Buscar .

Activar la opción Botón lateral para usar Siri o Botón de inicio para usar Siri .

Otro aspecto a considerar es la compatibilidad de idiomas. La función admite una variedad de idiomas como: español, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués, chino, ruso, árabe, turco y neerlandés, entre otros.

Cómo ver la transcripción de un mensaje de voz en iPhone

Así se verá al receptor del mensaje de audio. (Foto: Europa Press)

Una vez activada la transcripción de audios, los usuarios pueden visualizar el texto de un mensaje de voz recibido siguiendo estos pasos:

Mantenga presionado el mensaje de voz en la conversación.

Seleccione la opción Transcribir.

Para ampliar o reducir la visualización del texto, toque el ícono de abrir o cerrar menú en el mensaje de voz.

Es importante considerar que el proceso de transcripción puede tardar algunos segundos en completarse. Si el mensaje de voz es muy largo o contiene mucho ruido de fondo, la transcripción podría no ser completamente precisa.

Por qué puede no funcionar la transcripción de audios en WhatsApp

La app ha destacado que en ciertas ocasiones puede fallar la transcripción. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Si la función de transcripción no está disponible o no funciona correctamente, puede ser por diversas razones. Una de ellas es que el idioma del mensaje de voz no coincide con el idioma seleccionado en los ajustes de transcripción. En este caso, se puede modificar el idioma en la configuración de WhatsApp.

Otro posible motivo es que haya mucho ruido de fondo en el mensaje de voz, lo que dificulta el reconocimiento de las palabras. Además, si el idioma del mensaje no es compatible con la función de transcripción, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que no se puede realizar la conversión a texto.

Asimismo, el soporte de la app ha asegurado que la transcripción de los mensajes de voz se realiza directamente en el dispositivo del usuario, sin que los audios sean enviados a servidores externos. Esto significa que ni la propia aplicación ni terceros pueden acceder a esta información.