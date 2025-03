God of War cumple 20 años y PlayStation lo celebra con estos regalos para todos los fanáticos

Los regalos del 20º aniversario, como el pack Odisea Oscura, solo están disponibles para quienes posean God of War Ragnarök. (SIE Santa Monica Studio)

God of War, una de las sagas más icónicas y queridas de PlayStation, celebra su vigésimo aniversario. Y para celebrar la importancia que tiene la franquicia, que comenzó su camino en 2005, Sony Santa Monica ha preparado una serie de regalos y sorpresas para los jugadores, así como oportunidades para revivir la saga de diversas formas.

Así que para aquellos que sean fan de esta saga, les contamos al detalle cuáles son los obsequios que estarán disponibles, cómo acceder a ellos y la información sobre el orden correcto para disfrutar de todos los juegos, que cuentan con un alto peso narrativo y variedad de mecánicas.

Cuáles son los regalos de PlayStation por los 20 años de God of War

Uno de los regalos es el pack de cosméticos Odisea Oscura, una actualización gratuita para God of War Ragnarök que estará disponible a partir del 20 de marzo. Este pack, que hace homenaje al diseño original de God of War (2005), ofrece una serie de elementos visuales exclusivos, como una armadura y una apariencia especial para Kratos, así como nuevos aspectos para las armas y los escudos del juego.

El pack Odisea Oscura para God of War Ragnarök incluye una armadura especial y nuevas apariencias para armas y escudos.(PlayStation)

Entre las novedades que incluye este pack se destacan:

Armadura de Odisea Oscura para Kratos : un conjunto de armadura compuesto por la placa pectoral, brazales y cinturón, todo en un elegante diseño negro y dorado.

Apariencias para las armas de Kratos : las icónicas Hacha Leviatán, Espadas del Caos y Lanza de Draupnir recibirán nuevas apariencias, así como accesorios visuales como pomos y empuñaduras de Odisea Oscura.

Nuevos escudos: se incluyen varios escudos con apariencias distintas, como el Escudo del Guardián y el Escudo de Estrellas Destruidas.

Es importante señalar que las apariencias de las armas solo estarán disponibles para aquellos jugadores que hayan alcanzado la mejora máxima de cada una de ellas. Sin embargo, la skin de Kratos estará accesible para todos, sin necesidad de mejoras previas.

Este pack de cosméticos solo estará disponible para los jugadores que ya tengan God of War Ragnarök en PlayStation y en PC.

La skin de Kratos en el pack Odisea Oscura estará disponible para todos, sin necesidad de mejoras previas en el juego. (PlayStation)

Además del pack de Odisea Oscura, Sony ha preparado una serie de otros obsequios para los jugadores. Entre estos, destaca un kit para fans del vigésimo aniversario que incluirá:

Fondos de pantalla para PC y móviles, con el logo del 20º aniversario.

Imágenes conmemorativas y otros recursos visuales que los jugadores pueden utilizar en sus redes sociales para celebrar el aniversario.

Estos obsequios están disponibles a partir del 14 de marzo para todos los jugadores en el blog de PlayStation y se ofrecerán en la tienda de puntos de Steam para los usuarios de PC. Mientras que los usuarios de PlayStation recibirán un avatar gratuito para su perfil en PlayStation Network, disponible a partir del 20 de marzo.

Por otro lado, los jugadores que estén suscritos a PS Plus podrán disfrutar de God of War Ragnarök y God of War (2018), a través del catálogo de juegos de PS Plus Extra. En caso de ser suscriptor de PS Plus Premium/Deluxe, también habrá acceso a otros títulos más antiguos de la saga, como God of War III Remastered y God of War: Ascension.

Finalmente, aquellos que no cuenten con las últimas entregas en PC, podrán aprovechar ofertas especiales de descuento en Steam y Epic Games Store. God of War Ragnarök tendrá un 20% de descuento, mientras que God of War (2018) contará con un 60% de rebaja, ambas ofertas disponibles hasta el 20 de marzo.

Sony Santa Monica celebra los 20 años de God of War con regalos exclusivos y nuevas sorpresas para los fans. (PlayStation)

En qué orden se debe jugar God of War

En caso de ser nuevo en la saga o simplemente se quiere revivir todos los títulos en el orden correcto, hay dos maneras de disfrutar de esta franquicia monumental: por orden de lanzamiento o por orden cronológico.

Orden de lanzamiento

God of War (2002). God of War II (2007). God of War: Chains of Olympus (2008). God of War III (2010). God of War: Ghost of Sparta (2010). God of War (2018). God of War Ragnarök (2022).

Orden cronológico

Esta es la opción para vivir la historia de Kratos de manera fluida y cronológica, respetando la línea temporal de los eventos en el universo de God of War:

God of War: Chains of Olympus. God of War (2002). God of War: Ghost of Sparta. God of War II. God of War III. God of War (2018). God of War Ragnarök (2022).