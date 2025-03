Qué hacer si tengo problemas para iniciar sesión en mi cuenta de Instagram

Hay varios pasos para proceder de forma segura y sin errores. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Intentar acceder a una cuenta de Instagram y encontrar problemas en el proceso puede ser frustrante. Entre las dificultades más comunes, se encuentran las contraseñas olvidadas, la pérdida de acceso al correo electrónico o número de teléfono asociado, el cambio inesperado del nombre de usuario o incluso el posible hackeo de la cuenta.

Estos problemas pueden impedir el ingreso y, en algunos casos, dificultar la recuperación del acceso. No obstante, la red social de Meta ofrece distintas opciones para restablecer la cuenta según la causa del inconveniente.

Desde recuperar la contraseña con un enlace de restablecimiento hasta intentar acceder con información alternativa, hay varios métodos disponibles. Se explican las soluciones más efectivas para cada uno de estos escenarios.

Cómo recuperar la contraseña de Instagram si fue olvidada

Es necesario contar con acceso a la cuenta de correo vinculada. (Foto: REUTERS / DADO RUVIC)

Si la clave de la cuenta ha sido olvidada, Instagram permite restablecerla con un enlace enviado al correo electrónico o número de teléfono registrado. Para iniciar este proceso, se deben seguir los siguientes pasos:

En la pantalla de inicio de sesión, seleccione ¿Olvidaste tu contraseña?

Ingresar el nombre de usuario, dirección de correo electrónico o número de teléfono vinculado a la cuenta.

Hacer clic en Enviar enlace de inicio de sesión .

Revisar la bandeja de entrada del correo o los mensajes SMS y seguir el enlace recibido.

Elegir una nueva contraseña y completar el proceso de restablecimiento.

Si la cuenta está vinculada con Facebook, existe la opción de restablecer la contraseña a través de dicha plataforma. Este método puede ser útil si no se tiene acceso al correo o al número telefónico registrado.

Qué hacer si se olvidó el nombre de usuario de la cuenta de Instagram

Otros perfiles pueden visualizar el nombre del usuario. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas)

Cuando no se recuerda el nombre de usuario, aún es posible ingresar a la cuenta utilizando el número de teléfono o el correo electrónico asociado.

Si el problema persiste, puede ser útil pedirle a un amigo que visite el perfil y haga una captura de pantalla del nombre de usuario actual. Esto es clave si la cuenta ha sido hackeada y el nombre de usuario ha sido modificado sin previo aviso.

En estos casos, también es clave revisar el correo electrónico en busca de notificaciones de Instagram, sobre cambios en la información de la cuenta.

Cómo recuperar el acceso si no se recuerda el correo electrónico registrado

Con el número de teléfono es posible recuperar el acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si Instagram indica que la dirección de correo electrónico ingresada no está registrada, puede ser por un error al escribirla al momento del registro o que se usó una dirección diferente. Para intentar recuperar el acceso estos son los pasos:

Seleccionar ¿Olvidaste tu contraseña? en la pantalla de inicio de sesión.

Ingresar el nombre de usuario o número de teléfono de la cuenta y tocar Continuar .

Si la cuenta está vinculada con Facebook, se puede elegir la opción Restablecer con Facebook .

Si ninguna de estas opciones funciona y no hay acceso al correo registrado, Instagram no podrá restablecer la cuenta. En este caso, se debe intentar recuperar primero el acceso al correo electrónico a través de otras formas.

Qué hacer si se perdió el acceso al número de teléfono registrado

Cuando el número de teléfono vinculado a la cuenta ya no está disponible, aún se puede intentar recuperar el acceso mediante el correo electrónico o Facebook, en caso de que las cuentas estén vinculadas. Si no se dispone de ninguna de estas opciones, Instagram no podrá otorgar acceso a la cuenta.

La plataforma no deja entrar a un perfil sin ciertos criterios. (Foto: Europa Press)

En estos casos, se debe intentar recuperar el número de teléfono con la compañía telefónica o, si es posible, actualizar la información de contacto en el perfil antes de perder el acceso definitivo.

Cómo prevenir futuros problemas de acceso a Instagram

Para evitar diferentes dificultades en el futuro, es clave tomar algunas precauciones al momento de crear y comenzar a utilizar la cuenta de Instagram, las cuáles son:

Mantener actualizados el correo y número de teléfono en la configuración de la cuenta.

Vincular Instagram con Facebook para contar con una opción adicional de recuperación.

Usar una contraseña segura y almacenarla en un gestor de contraseñas para evitar olvidos.

De esta forma, siguiendo estas pautas, es posible reducir el riesgo de perder acceso a la cuenta y garantizar que siempre haya una forma de recuperarla.