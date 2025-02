La IA ya nos lee la mente: Meta creó un ‘casco’ para saber qué estamos pensando

Meta presentó un dispositivo que transforma pensamientos humanos en palabras escritas. (Meta)

Meta anunció un dispositivo capaz de convertir los pensamientos de una persona en palabras escritas. Este dispositivo, que se conecta a la actividad cerebral, podría abrir nuevas posibilidades para las personas que sufren de lesiones cerebrales que les impiden comunicarse.

Aunque todavía en fases iniciales de prueba, el dispositivo promete transformar la forma en que entendemos la interacción entre la mente humana y la tecnología, aprovechando el crecimiento de la inteligencia artificial.

Cómo es el casco de Meta que convierte pensamientos en contenido escrito

El dispositivo desarrollado por Meta tiene como objetivo principal decodificar los pensamientos del cerebro humano y convertirlos en texto. Esta capacidad es posible gracias a una serie de avances en inteligencia artificial y neurociencia.

A través de la colaboración con el Basque Center on Cognition, Brain and Language de España, Meta ha logrado interpretar señales cerebrales no invasivas para reconstruir oraciones con una precisión de hasta un 80%. Es importante resaltar que esta capacidad de decodificación es alcanzada sin la necesidad de realizar procedimientos invasivos, como los requeridos por tecnologías anteriores.

Los usuarios deben estar inmóviles en salas especiales para obtener resultados. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Para lograrlo, la empresa de Mark Zuckerberg utiliza dispositivos no invasivos como el magnetoencefalograma (MEG) y el electroencefalograma (EEG), que permiten medir los campos magnéticos y eléctricos generados por la actividad neuronal del cerebro.

Los participantes de la investigación, en su mayoría voluntarios sanos, se conectaron a estos dispositivos mientras escribían oraciones en un teclado. Los datos recabados de las señales cerebrales fueron procesados por un modelo de inteligencia artificial entrenado para descifrar patrones en la actividad neuronal.

El proceso de decodificación comienza cuando las señales cerebrales generadas por el cerebro durante el acto de pensar son captadas por los dispositivos de MEG y EEG. A través de la inteligencia artificial, estos patrones se traducen en caracteres y palabras. De acuerdo con Meta, el dispositivo ha logrado reconstruir oraciones completas, con una precisión del 80% en la decodificación de caracteres.

Este avance es significativo, dado que el modelo de IA puede trabajar con señales cerebrales complejas y fragmentadas, proporcionando resultados sorprendentes sin necesidad de intervención quirúrgica.

La tecnología decodifica señales cerebrales no invasivas con un 80% de precisión. (Meta)

Sin embargo, el dispositivo no es tan simple como un casco portátil que cualquiera pueda usar en cualquier lugar. Para que el sistema funcione correctamente, el sujeto debe estar en una sala especial, libre de interferencias externas, y permanecer completamente inmóvil. Esto se debe a que el movimiento del cuerpo o la cabeza podría alterar las señales que se están leyendo.

Para qué puede ser útil este dispositivo de Meta

Uno de los aspectos más interesantes de este dispositivo es su potencial para ayudar a las personas con lesiones cerebrales que tienen dificultades para comunicarse. Actualmente, existen soluciones como las neuroprótesis que ayudan a restaurar la comunicación, pero estas requieren intervenciones quirúrgicas invasivas.

El dispositivo de Meta ofrece una alternativa no invasiva, que, si se perfecciona, podría permitir que pacientes con dificultades motoras o incluso aquellos que han perdido la capacidad de hablar puedan interactuar con otras personas de manera más efectiva.

Sin embargo, aún hay varios desafíos técnicos y prácticos por resolver antes de que este dispositivo pueda aplicarse en entornos clínicos. Meta ha señalado que la precisión de la decodificación debe mejorarse, ya que el 80% de precisión alcanzado aún no es suficiente para aplicaciones reales en la vida diaria de los pacientes.

El dispositivo ofrece potencial para personas con lesiones cerebrales severas. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Además, la técnica requiere que los usuarios permanezcan completamente inmóviles en una sala blindada, lo que limita su aplicabilidad a situaciones donde las condiciones sean óptimas.

Aunque el dispositivo de Meta representa un avance en la creación de interfaces cerebro-computadora no invasivas, no está exento de limitaciones. La necesidad de una sala blindada, el alto costo de la tecnología y la necesidad de que los usuarios permanezcan inmóviles son barreras importantes que deben superarse.

Por ahora, el dispositivo fue probado solo en voluntarios sanos, será necesario realizar nuevos estudios para determinar su efectividad en personas que padecen lesiones cerebrales.