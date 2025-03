Si no borras contactos antiguos en WhatsApp, ten cuidad, es un riesgo para tu seguridad

Los contactos guardados tienen acceso a detalles personales como foto de perfil, estados y última hora de conexión. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

En WhatsApp pocos se detienen a pensar en los riesgos que se corren al tener una larga lista de contactos y que muchos de ellos sean números que quizás ya no le pertenezcan a las personas que creemos.

Aunque puede parecer una acción inofensiva, mantener contactos obsoletos puede comprometer seriamente la seguridad, la privacidad e incluso la experiencia de uso de la aplicación, por lo que se deben tomar medidas para controlar la situación.

Cuáles son los riesgos de mantener contactos antiguos en WhatsApp

Uno de los principales motivos para eliminar números de teléfono desactualizados de WhatsApp es la protección de la privacidad. Cuando conservamos un contacto en nuestra agenda, estamos abriendo una puerta a la posibilidad de que esa persona acceda a ciertos detalles personales de nuestra vida.

WhatsApp ofrece funcionalidades como la visualización de la última hora de conexión, la foto de perfil y los estados, los cuales son accesibles para aquellos contactos que tengamos guardados, a menos que ajustemos las configuraciones de privacidad. Si guardamos números de personas con las que ya no tenemos contacto, corre el riesgo de que antiguos conocidos puedan ver detalles actuales de nuestra vida personal.

Un número desactualizado puede caer en manos de desconocidos tras ser reciclado por las operadoras móviles. (ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO)

Además, si el teléfono de un contacto que ya no está en nuestra vida es perdido o robado, el nuevo dueño de ese dispositivo podría acceder a nuestras fotos, estados o incluso conversaciones previas. Si no hemos borrado ese número, estamos dejando abierta la puerta para que información sensible caiga en manos equivocadas.

Esto es aún más preocupante si consideramos que WhatsApp recopila una cantidad significativa de datos sobre sus usuarios, y cuantos más contactos guardemos, más información está disponible para la aplicación y, por ende, para potenciales accesos no autorizados.

Otro riesgo relevante es el cambio de número por parte de un contacto. Los operadores de telefonía móvil, en muchos casos, reciclan los números que ya han sido desactivados. Esto significa que un número antiguo que pertenecía a un amigo o familiar podría, con el tiempo, ser asignado a un completo desconocido.

Si no eliminamos este número de nuestra agenda, el contacto seguirá apareciendo en nuestra lista de WhatsApp con el nombre de esa persona que ya no lo usa. A pesar de que WhatsApp no alertará directamente sobre este cambio, la confusión puede ser inmediata al intentar enviar un mensaje, resultando en un malentendido con alguien que no es la persona que pensábamos.

Conversaciones previas y estados pueden ser vistos por nuevos dueños de números reciclados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A largo plazo, mantener números antiguos aumenta las probabilidades de que se produzcan situaciones incómodas, como el envío de mensajes a números que ya no pertenecen a la persona a la que originalmente intentábamos contactar. Esta situación no solo crea confusión, sino que puede dar lugar a interacciones incómodas con personas que nunca deberían haber tenido acceso a nuestras conversaciones pasadas.

Cómo la seguridad de WhatsApp puede verse comprometida

El acceso no autorizado es otro de los peligros asociados con los contactos antiguos. Aunque WhatsApp tiene cifrado de extremo a extremo y otras medidas de seguridad, la mayor parte de la protección depende de la responsabilidad del usuario. Mantener contactos obsoletos en tu lista implica, por ejemplo, permitir que personas de las que ya no tienes noticias puedan tener acceso a tu foto de perfil, estado y otros detalles privados si tus configuraciones no son las más restrictivas.

Si los números antiguos caen en manos de spammers o personas malintencionadas, estos podrían usar los datos para fines no deseados, como el envío de mensajes no solicitados, publicidad invasiva o incluso enlaces maliciosos. Al reducir la lista de contactos, disminuye la posibilidad de que tu número sea usado para estas actividades, manteniendo tu experiencia de usuario más segura y libre de molestias.

WhatsApp facilita herramientas para eliminar contactos antiguos desde Android e iOS. (REUTERS/Dado Ruvic)

Cómo eliminar contactos antiguos de WhatsApp

En Android:

Abre WhatsApp y ve a la pestaña de Chats. Toca el icono para abrir un nuevo chat. Busca y selecciona el contacto que deseas eliminar. Se abrirá el chat con esa persona. Toca el nombre del contacto y, luego, el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha. Selecciona la opción “Ver en la libreta de contactos”. En la agenda de contactos, busca la opción “Eliminar”.

En iOS:

Abre WhatsApp y accede al chat del contacto que deseas eliminar. Toca el nombre del contacto en la parte superior de la pantalla. Selecciona “Editar” y luego “Eliminar contacto”.

Una vez eliminado, el número ya no aparecerá en tu lista de contactos de WhatsApp y las conversaciones anteriores serán mostradas solo con el número telefónico, sin el nombre asociado.