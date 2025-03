Glosario de tecnología: qué significa Multiprocesamiento

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Multiprocesamiento

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

El multiprocesamiento es el concepto donde una computadora tiene más de un procesador a nivel físico.

La palabra multi hace referencia a esa adición de procesadores, donde no solo existe uno, sino que hay varios que cumplen con las funciones requeridas.

¿Cómo funciona el multiprocesamiento?

Al tratarse del uso de varios procesadores al mismo tiempo, se debe saber que estos mantienen comunicación compartiendo la memoria, el bus y otros dispositivos que se unan al computador.

Debido a que hay varios procesadores, se pueden ejecutar varias órdenes al mismo tiempo. No obstante, el término “multiprocesamiento” hace referencia a la cantidad de unidades de CPU y no a las acciones hechas al mismo tiempo.

En general, si un computador u ordenador cuenta con más un procesador a nivel físico, se dice que está haciendo multiprocesamiento.

El multiprocesamiento y la multiprogramación

Como ya se dijo anteriormente, el concepto de multiprocesamiento se cumple cuando hay varias unidades de CPU dentro del equipo.

Sin embargo, se llama multiprogramación cuando se están ejecutando varias órdenes al mismo tiempo.

Si bien es cierto que son características que van de la mano, no son lo mismo pues el multiprocesamiento es el nombre a la cantidad de procesadores.

Mientras que la multiprogramación hace referencia a las múltiples actividades que se pueden realizar al mismo tiempo.

Requisitos para el multiprocesamiento

En líneas generales, el multiprocesamiento va muy ligado al hardware pues son esos componentes los que darán la pauta principal.

Procesador. Hay que tener en cuenta que es importante utilizar buenos procesadores, además de que tengan la opción del multiprocesamiento.

Hay que tener en cuenta que es importante utilizar buenos procesadores, además de que tengan la opción del multiprocesamiento. Sistema operativo. Como el sistema operativo es el encargado de gestionar todas las tareas, es importante conocer su soporte en relación a las distintas unidades de CPU.

Como el sistema operativo es el encargado de gestionar todas las tareas, es importante conocer su soporte en relación a las distintas unidades de CPU. Placa madre. Se debe poseer una placa o tarjeta que tenga los espacios suficientes para los distintos procesadores.

Tipos de multiprocesamiento

Simétrico. En este caso, todos los procesadores están al mismo nivel de importancia, no existiendo uno que sea el principal.

En este caso, todos los procesadores están al mismo nivel de importancia, no existiendo uno que sea el principal. Asimétrico. Por el contrario al simétrico, en el asimétrico existe un procesador principal que es el que da las órdenes a los demás. Se encarga de asignar las diferentes tareas a realizar.

Ventajas y desventajas del multiprocesamiento

Al tratarse de conceptos tan específicos, existen ciertas ventajas y desventajas que serán nombradas a continuación:

Aumento de productividad. Al tratarse de más procesadores, la cantidad de tareas que se verán completadas será mucho mayor.

Al tratarse de más procesadores, la cantidad de tareas que se verán completadas será mucho mayor. Ahorro de dinero a largo plazo. Aunque suelen ser costosos al momento de la compra, un sistema de multiprocesamiento puede resultar más beneficioso a largo plazo. Esto porque comparten la fuente de alimentación, dispositivos periféricos y otras herramientas.

Aunque suelen ser costosos al momento de la compra, un sistema de multiprocesamiento puede resultar más beneficioso a largo plazo. Esto porque comparten la fuente de alimentación, dispositivos periféricos y otras herramientas. Mayor confianza. Como se tienen varios procesadores, aunque falle uno, el trabajo no se detendrá por completo. Las unidades de CPU restantes se repartirán el trabajo del procesador que esté dañado.

Desventajas

Alto costo de compra. Como se deben comprar varias unidades, es importante resaltar que tener un ordenador con la capacidad de multiprocesamiento es notablemente más caro en el momento de la compra.

Como se deben comprar varias unidades, es importante resaltar que tener un ordenador con la capacidad de multiprocesamiento es notablemente más caro en el momento de la compra. Altos requerimientos de memoria. Se necesita de una gran capacidad tanto en memoria RAM como en almacenamiento, más que nada para poder soportar la cantidad de tareas que se cumplen.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología en la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.