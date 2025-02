Steve Jobs y la élite de multimillonarios que decidieron no dejarle su fortuna a sus hijos

La visión de Jobs, Gates y Zuckerberg, el dinero como herramienta de cambio y no como herencia - (Reuters)

Steve Jobs falleció en 2011, pero pese a su ausencia su huella en la industria tecnológica y en la historia del emprendimiento sigue siendo tendencia en la actualidad. Sin embargo, uno de sus legados más llamativos fue su decisión de no heredar su fortuna directamente a sus hijos.

Su esposa, Laurene Powell Jobs, se convirtió en la única administradora de su patrimonio, con la convicción de que el dinero no debía perpetuarse de generación en generación.

Esta postura, que en su momento sorprendió, se ha vuelto cada vez más común entre multimillonarios y celebridades de distintos ámbitos. Desde gigantes tecnológicos como Bill Gates y Mark Zuckerberg hasta artistas como Sting y Ashton Kutcher, muchos han optado por destinar sus fortunas a causas sociales en lugar de dejarlas a sus descendientes.

¿El futuro de la riqueza? Cómo los titanes tecnológicos están cambiando las reglas de la herencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steve Jobs: la riqueza como un medio, no como un fin

Steve Jobs nunca creyó en la acumulación de dinero como un objetivo en sí mismo. Al morir, su fortuna pasó íntegramente a Laurene Powell Jobs, quien ha donado miles de millones a través de Emerson Collective y la Waverley Street Foundation.

Bill Gates: un 99% para la filantropía

El fundador de Microsoft ha dejado claro que sus tres hijos, Rory, Jennifer y Phoebe, no heredarán su fortuna. A través de la Fundación Bill y Melinda Gates, ha donado más de 100.000 millones de dólares a proyectos de salud y educación.

Según Gates, “No les haría ningún favor si les dejara una gran riqueza. Deben encontrar su propio camino”. Solo el 1% de su fortuna quedará para sus hijos, aunque esta cifra sigue siendo más de mil millones de dólares.

Una nueva mentalidad en Silicon Valley busca que el dinero financie avances en ciencia, educación y tecnología en lugar de quedar en manos familiares - (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Mark Zuckerberg: la fortuna al servicio de la igualdad

Desde que nació su primera hija, el CEO de Meta anunció que el 99% de sus acciones serían donadas a la Chan Zuckerberg Initiative. Este organismo financia programas educativos y médicos en todo el mundo.

Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, sostienen que sus hijas deben aprender a valerse por sí mismas. “Queremos que crezcan con un sentido de propósito, no con la idea de que recibirán grandes sumas de dinero sin esfuerzo”, explicaron en un comunicado.

Mick Jagger: la música antes que la herencia

El icónico líder de The Rolling Stones, Mick Jagger, también ha decidido que su fortuna, estimada en más de 500 millones de dólares, no será heredada por sus ocho hijos. En una entrevista con The Wall Street Journal, el cantante explicó que su dinero será destinado a obras benéficas en lugar de convertirse en una herencia familiar.

De Hollywood a la filantropía, las estrellas que prefieren donar su riqueza en vida - (REUTERS/Callaghan O'Hare/File Photo)

Jagger, quien ha amasado su fortuna tras décadas de giras y éxitos musicales, considera que sus hijos ya tienen suficientes oportunidades para forjar sus propios caminos. “Quizás lo done a la caridad. No quiero dejar una fortuna enorme a mis hijos. Prefiero que lo usen otras personas”, afirmó.

Daniel Craig: “La herencia es algo de mal gusto”

El actor británico, famoso por interpretar a James Bond, considera que dejar grandes sumas de dinero a los hijos es una práctica “anticuada y de mal gusto”. Con una fortuna de 135 millones de dólares, ha declarado que su objetivo es donar o gastar su dinero antes de morir.

“Tengo claro que no quiero dejar grandes cantidades a la próxima generación. Prefiero que el dinero tenga un impacto real en la sociedad”, afirmó en una entrevista con Candis Magazine.

Gordon Ramsay: hijos sin privilegios económicos

El chef británico, dueño de un imperio gastronómico valorado en 220 millones de dólares, también ha decidido no heredar su fortuna a sus cinco hijos. “No han trabajado lo suficiente para merecerlo”, dijo en 2017.

Famosos como Sting, Gordon Ramsay y Mila Kunis han optado por destinar su fortuna a causas sociales en lugar de perpetuarla en su familia / Credito:Youtube-Gordon Ramsay

Ramsay incluso aplica esta filosofía en la vida diaria: sus hijos no viajan en primera clase y deben pagar sus propias cuentas cuando van a sus restaurantes. “Quiero que aprendan el valor del dinero y del trabajo”, explicó en una entrevista.

Sting: “El dinero es un incentivo para trabajar”

El exlíder de The Police, con una fortuna de 400 millones de dólares, ha sido tajante en su postura sobre la herencia: sus hijos no recibirán grandes sumas de dinero.

“No quiero que tengan fondos fiduciarios que les quiten la motivación para trabajar. Deben hacer su propio camino”, declaró a The Sunday Times. Sus hijos, que han incursionado en el cine y la música, han aceptado esta decisión y han buscado su independencia económica.

Ashton Kutcher y Mila Kunis: cero herencia para sus hijos

La famosa pareja de Hollywood ha optado por una postura similar. En una entrevista con el podcast de Dax Shepard, Kutcher explicó que sus hijos no recibirán su fortuna.

“Si quieren iniciar un negocio y tienen un buen plan, los ayudaré a invertir, pero no recibirán dinero sin esfuerzo”, afirmó. Su intención es donar su riqueza a la caridad.

Con esta visión, estos magnates no solo están redefiniendo la filantropía, sino también el concepto de éxito y legado familiar en el siglo XXI.