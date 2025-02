Si tu cuenta de TikTok ha sido hackeada, así puedes protegerla y recuperarla

¿Tu cuenta de TikTok ha sido hackeada? Así puedes recuperarla rápidamente - (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Las redes sociales se han convertido en una extensión de nuestra vida diaria, y TikTok, con sus millones de usuarios activos, es una de las plataformas más populares. Sin embargo, como toda red social, es vulnerable a los ciberataques.

Si alguna vez has notado comportamientos extraños en tu cuenta de TikTok, como cambios en tus publicaciones o en la información de tu perfil, es posible que tu cuenta haya sido hackeada. Pero no te preocupes, hay pasos concretos que puedes seguir para recuperar el control y proteger tu cuenta en el futuro.

Qué hacer si tu cuenta ha sido hackeada

Si identificas alguno de los signos anteriores, es fundamental actuar rápidamente para recuperar tu cuenta y evitar que el atacante cause más daño. Aquí te dejamos un paso a paso para protegerte.

La guía definitiva para proteger tu cuenta de TikTok de hackers- (Imagen ilustrativa Infobae)

1. Restablecer la contraseña

Lo primero que debes hacer es cambiar tu contraseña. Es un paso sencillo, pero muy importante. Si aún tienes acceso a tu cuenta, sigue estos pasos:

Abre la aplicación TikTok y accede a tu perfil tocando el ícono correspondiente en la parte inferior de la pantalla.

En la parte superior derecha, toca el menú de tres líneas horizontales (☰).

Dirígete a Ajustes y privacidad .

Toca Cuenta y luego selecciona Contraseña .

Aquí podrás establecer una nueva contraseña. Asegúrate de que sea segura, utilizando una combinación de letras, números y símbolos.

Si no puedes acceder a tu cuenta debido a un cambio de contraseña, no te alarmes. TikTok tiene un proceso de recuperación que te ayudará a restablecerla.

Con millones de usuarios activos, TikTok se convierte en un blanco fácil para los ciberdelincuentes. Aprende cómo detectar signos de hackeo y recuperar tu cuenta sin perder tu contenido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Vincula un número de teléfono

Es recomendable agregar un número de teléfono a tu cuenta para facilitar la recuperación en el futuro. Si alguien cambia tu contraseña o intenta acceder sin autorización, TikTok puede enviarte un código de verificación al número vinculado. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Entra en tu perfil y accede al menú de ajustes.

Ve a Ajustes y privacidad , luego selecciona Cuenta y toca Información de usuario .

Selecciona Número de teléfono y vincula tu número.

3. Elimina dispositivos sospechosos

TikTok también te permite gestionar los dispositivos que están conectados a tu cuenta. Si notas dispositivos desconocidos o sospechosos, es esencial eliminarlos para evitar accesos no autorizados. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Entra a tu perfil y ve a Ajustes y privacidad .

Toca Seguridad y selecciona Administrar dispositivos .

Revisa la lista de dispositivos conectados y elimina aquellos que no reconozcas.

Recupera tu cuenta de TikTok: cómo actuar si eres víctima de un hackeo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Recuperación si has olvidado la contraseña

Si no puedes acceder a tu cuenta porque olvidaste la contraseña, TikTok te ofrece varias opciones para recuperarla. Si aún no has iniciado sesión, sigue estos pasos:

En la pantalla de inicio de sesión, toca Usar teléfono, correo o nombre de usuario .

Luego selecciona ¿Olvidaste la contraseña? .

Elige si quieres recibir el enlace de restablecimiento por correo electrónico o por mensaje de texto.

Si ya estás dentro de tu cuenta y olvidaste la contraseña, simplemente ve a Ajustes, selecciona Cuenta y luego Contraseña. Sigue las instrucciones para restablecerla.

Cómo saber si tu cuenta de TikTok ha sido hackeada

La sensación de que algo no está bien en tu cuenta puede ser desconcertante. Si has notado alguno de estos signos, es probable que alguien haya tenido acceso no autorizado a tu perfil:

Cambio en la contraseña o número de teléfono: Si te das cuenta de que tu contraseña ha sido cambiada o ya no puedes acceder con tu número de teléfono habitual, hay grandes posibilidades de que un intruso haya modificado esos detalles. A menudo, los hackers cambian estas configuraciones para asegurarse de que el propietario legítimo no pueda recuperarla fácilmente.

Modificación del nombre de usuario o apodo: Este es otro indicio claro. Si entras a tu cuenta y ves que tu nombre de usuario o apodo ha cambiado sin tu consentimiento, alguien más podría estar controlando tu perfil. El cambio puede ser sutil o evidente, pero siempre es una señal de alerta.

Eliminación o publicación de videos sin tu permiso: Si te encuentras con que videos han desaparecido o que se han subido nuevos contenidos que no recuerdas haber creado, definitivamente tu cuenta ha sido comprometida. Los atacantes suelen manipular el contenido para alterar tu imagen pública o incluso hacer publicaciones en tu nombre.

Envío de mensajes no autorizados: Si recibes notificaciones de que alguien ha enviado mensajes a tus amigos o seguidores sin tu intervención, es una señal de que tu cuenta podría estar bajo control ajeno. Los ciberdelincuentes a menudo usan las cuentas hackeadas para hacer phishing o simplemente para molestar a otros usuarios.

<br/>