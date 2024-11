Arregla gratis la cámara de tu iPhone: paso a paso para que Apple solucione el error

Algunos iPhone 14 Plus presentan problemas para previsualizar la cámara trasera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos usuarios del iPhone 14 Plus podrían haber notado un problema con la cámara trasera de su dispositivo, en el que las previsualizaciones de imágenes no se muestran correctamente o no aparecen en absoluto.

Este inconveniente ha generado preocupaciones entre los propietarios del modelo afectado. En respuesta a esta situación, Apple ha decidido intervenir y está ofreciendo un programa de reparación gratuito para aquellos que se vean afectados por este fallo.

“Apple ha determinado que la cámara trasera de un porcentaje muy pequeño de dispositivos iPhone 14 Plus podría no mostrar ninguna vista previa. Los dispositivos afectados se fabricaron entre el 10 de abril de 2023 y el 28 de abril de 2024″, señala la compañía tecnológica.

Los usuarios deben verificar que son parte del programa en la página de soporte de Apple. (Apple)

Cómo saber si mi iPhone es elegible

Para conocer si un iPhone 14 Plus es elegible para el programa de reparación gratuita de Apple, el usuario tiene que:

Dirigirse a la página https://support.apple.com/iphone-14-plus-service-program-for-rear-camera-issue Escribir el número de serie de su celular.

Para conocer su número de serie, debe ir a los ajustes de su iPhone y dirigirse a ‘General’ para ver este dato.

Cómo reparar gratis mi iPhone

Los usuarios deben ingresar su número de serie para saber si son elegibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el dispositivo del usuario está incluido en la lista de Apple, tiene tres opciones para ser beneficiario del programa de reparación gratuita:

Ir a un proveedor de servicios autorizado de Apple.

Agendar una cita en una tienda minorista de Apple.

Comunicarse con el Soporte técnico de Apple para organizar el servicio por correo a través del Centro de reparaciones de Apple.

Apple aclara que en cualquiera de los tres casos, “tu iPhone será examinado antes de cualquier servicio para verificar que sea elegible para este programa”. Asimismo, recomienda hacer una copia de seguridad del iPhone en el iCloud o en su computadora.

Qué hacer si mi iPhone no es elegible

Únicamente algunos modelos iPhone 14 Plus son los afectados. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Si un iPhone 14 Plus presenta problemas con la cámara trasera y no es elegible para el programa de reparación gratuita de Apple, existen varias alternativas que los usuarios pueden considerar:

Verificar la cobertura de garantía: Es importante revisar si el dispositivo aún se encuentra dentro del período de garantía original o si está cubierto por AppleCare+. Si es así, las reparaciones pueden estar cubiertas total o parcialmente.

Consultar con el servicio técnico de Apple: Aunque el programa de reparación gratuita no aplique, visitar un centro de servicio autorizado por Apple o una Apple Store puede ser útil. El personal técnico puede ofrecer un diagnóstico detallado y proponer soluciones que podrían implicar un costo.

Buscar reparaciones de terceros: Si el soporte de Apple no es una opción, se puede considerar acudir a un taller de reparación de terceros con buena reputación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que reparaciones fuera de Apple podrían anular cualquier garantía o cobertura futura.

El usuario tiene que comunicarse directamente con Apple para solucionar el inconveniente con su cámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualizar el software: A veces, los problemas de la cámara pueden estar relacionados con fallos de software. Asegúrate de que el dispositivo esté actualizado a la versión más reciente de iOS, ya que las actualizaciones pueden corregir errores y mejorar el rendimiento del sistema.

Restablecer ajustes de fábrica: Si el problema persiste, restablecer el iPhone a los ajustes de fábrica puede ayudar a resolver problemas relacionados con el software. Recuerda hacer una copia de seguridad de los datos importantes antes de realizar esta acción.

Tomar estas medidas puede ayudar a solucionar el problema o, al menos, mitigar los inconvenientes mientras se exploran opciones más permanentes.

Qué es AppleCare+

AppleCare+ es un plan de servicio y soporte técnico ofrecido por Apple que extiende la cobertura de garantía de los dispositivos y proporciona protección adicional frente a ciertos tipos de daños. A diferencia de la garantía limitada estándar de un año, que incluye cobertura contra defectos de fabricación y soporte técnico durante 90 días, AppleCare+ amplía este período.