¿Es seguro buscar información sobre salud y de medicamentos en internet?

La búsqueda de información médica en internet puede afectar la percepción de la realidad, al no encontrar datos exactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de información médica en internet es una solución para muchos usuarios. Con tan solo un clic, millones de personas pueden acceder a innumerables respuestas sobre sus síntomas o condiciones de salud. De acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones Pew en Estados Unidos en 2019, alrededor del 80% de los usuarios de internet en ese país han usado la red para indagar sobre temas de salud, y esta tendencia no se limita a Norteamérica: en todo el mundo, los buscadores son una de las primeras herramientas a las que se recurre cuando surge una inquietud médica.

Pero, qué tan confiable y segura es la información médica que encontramos en la red. A continuación, exploramos los detalles de esta situación, sus riesgos y algunos consejos para reconocer fuentes de calidad.

La dependencia de internet para consultas de salud

La posibilidad de acceder a información médica en cualquier momento ha traído ventajas y también desafíos. Desde síntomas leves hasta condiciones graves, millones de personas buscan en línea las causas y tratamientos para sus dolencias.

Según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la SI (Ontsi) en España, en 2019, el 66% de la población consultó temas de salud en internet, principalmente para comprender sus síntomas o los de sus familiares.

Sin embargo, los expertos en salud advierten que esta práctica, conocida coloquialmente como “consultar al Doctor Google”, presenta varios riesgos cuando no se toman las debidas precauciones.

Una de las mayores preocupaciones es la cibercondría, una forma de ansiedad que surge a partir de buscar síntomas y autodiagnosticarse enfermedades en internet. La ciberpsicóloga Mary Aiken señala que esta “hipocondría digital” puede ser un resultado directo de acceder a demasiada información sin la interpretación adecuada de un profesional.

Y es que a menudo, las personas que recurren a internet para indagar en temas de salud acaban creyendo que padecen alguna enfermedad grave, simplemente porque sus síntomas coinciden superficialmente con una afección seria.

Qué son los verificadores de síntomas y cuáles son sus riesgos

Los verificadores de síntomas son herramientas en línea diseñadas para que los usuarios introduzcan sus síntomas y reciban un diagnóstico aproximado. Sin embargo, un estudio de la revista BMJ mostró que estos verificadores solo aciertan en una de cada tres ocasiones. Esto puede llevar a errores graves, ya sea generando falsas alarmas o haciendo que se ignoren condiciones reales.

Según el profesor Carl Heneghan, director del Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford, los buscadores en internet pueden destacar información inexacta, ya que “algunas personas manipulan búsquedas para que se encuentre lo que ellos quieren que veas”.

Este problema de confiabilidad es una de las mayores críticas hacia el uso de buscadores para autodiagnóstico, ya que muchos sitios no están regulados ni cuentan con la revisión de expertos en salud. Además, como menciona la divulgadora médica Margaret McCartney, los resultados en buscadores no siempre siguen un orden de confiabilidad, por lo que recomienda ir más allá de las primeras opciones y revisar fuentes académicas o especializadas.

Los peligros no terminan en la desinformación, pues algunas personas también pueden caer en el consumo de “remedios milagrosos” promovidos en sitios comerciales. Ante la falta de leyes que regulen los conflictos de interés en internet, muchos sitios no informan si están financiados por compañías farmacéuticas o si tienen algún interés comercial en sus recomendaciones. Así, algunos consejos o tratamientos recomendados en línea no solo son ineficaces, sino que pueden incluso empeorar un problema de salud.

Consejos para identificar sitios de salud confiables

Ante estos riesgos, es fundamental contar con estrategias para reconocer información confiable. Las siguientes recomendaciones son un buen punto de partida para quienes buscan orientación sobre salud en internet:

Verificar el patrocinio del sitio : los sitios web de organismos oficiales, universidades o instituciones sin fines de lucro suelen ser más confiables. En Estados Unidos, por ejemplo, los sitios de National Institutes of Health o MedlinePlus, de la National Library of Medicine, son reconocidos por ofrecer información médica basada en evidencia. Generalmente, los sitios web con dominios .gov, .edu o .org indican que pertenecen a organizaciones gubernamentales, educativas o sin ánimo de lucro, respectivamente.

Revisar quién escribe y revisa la información : los sitios de calidad suelen indicar quiénes son los autores o revisores de la información médica, así como su formación profesional y experiencia. Además, es esencial verificar si el contenido ha sido revisado recientemente; la salud es un campo en constante cambio y es mejor consultar fuentes que mantengan sus datos actualizados.

Considerar el propósito del sitio : es importante preguntarse por qué se creó el sitio web. Los sitios confiables tienen una misión clara, que suele encontrarse en la sección “Acerca de nosotros”. Si el objetivo del sitio es educar o informar, en lugar de vender un producto, es más probable que el contenido sea objetivo y de calidad.

Política de privacidad y protección de datos : los sitios seguros incluyen una política de privacidad clara que informa cómo se manejarán los datos personales de los usuarios. Para garantizar una navegación segura, se recomienda usar solo sitios con protocolo https://, especialmente si es necesario ingresar información confidencial, y evitar hacerlo en redes Wi-Fi públicas.

Evitar los testimonios personales como evidencia : los testimonios pueden ser útiles en cuanto a experiencia personal, pero no constituyen evidencia científica. A diferencia de los estudios revisados por expertos, un testimonio refleja únicamente el caso de una persona y no es aplicable a la generalidad de los casos.

Precaución en los foros de pacientes: aunque estos foros pueden ofrecer apoyo emocional, es importante usarlos junto con otras fuentes de información más objetivas. Muchos foros están financiados por empresas con intereses comerciales, y algunos usuarios pueden compartir experiencias que generen ansiedad en vez de ayudar a comprender mejor una condición de salud.