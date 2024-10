Cinco señales que indican que estás siendo espiado a través del televisor

Este tipo de entretenimiento no está excento de amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae).

Los televisores inteligentes revolucionaron la experiencia de entretenimiento en el hogar, por permitir acceder a aplicaciones de streaming, navegar por Internet, y mucho más. No obstante, esta misma conectividad que facilita tantas funciones útiles también plantea importantes riesgos para la privacidad.

Con el auge de esta tecnología, la Oficina Federal de Investigación (FBI) emitió una advertencia sobre las posibles vulnerabilidades de los televisores inteligentes, advirtiendo que podrían ser utilizados por piratas informáticos para espiar a los usuarios.

Es por esta razón que se presentan varias señales que pueden indicar que la familia está siendo espiada a través de este dispositivo, y cuáles pueden ser las formas de prevenirlo.

Por qué se activa la cámara o micrófono del televisor

Ciertos componentes del TV permiten los ataques de terceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores riesgos asociados con los televisores inteligentes es la posibilidad de que los hackers puedan acceder a sus cámaras y micrófonos. Estos dispositivos, que se utilizan para videollamadas o para controlar el televisor mediante comandos de voz, pueden ser activados de forma remota sin que el usuario lo sepa.

Si se nota que la cámara o el micrófono del televisor se encienden sin que se haya activado, esto podría ser una señal de que alguien está espiando todas las actividades.

El FBI recomienda desactivar las cámaras y micrófonos cuando no se estén utilizando, porque esto reduce considerablemente el riesgo de espionaje. En algunos casos, también optar por cubrir la cámara con cinta adhesiva cuando no esté en uso para asegurar que no pueda grabar.

Por qué cambió la configuración del televisor

Si el TV presenta apagones sorpresivos puede ser por espías que accedieron al dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una señal clara de que una familia podría estar siendo víctima de un ataque es si nota que la configuración del televisor cambia sin que se haya hecho. Los hackers pueden acceder al sistema de tu televisor para manipular los ajustes de seguridad, abrir aplicaciones o incluso instalar software malicioso.

Si se observa que las contraseñas o las preferencias de privacidad han cambiado o si aparecen aplicaciones que no se recuerda haber descargado, esto podría ser un indicio de que el dispositivo ha sido comprometido.

Cambiar las contraseñas predeterminadas por unas más seguras y mantener el televisor actualizado con las últimas versiones de software puede ayudar a prevenir estos ataques.

Qué pasa si un televisor se demora en funcionar

Cuando el televisor no inicia aplicaciones o tiene dificultades para acceder a internet, es otra señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un televisor se demora en funcionar es otro indicio. Aunque los TV inteligentes son cada vez más avanzados, no son inmunes a los problemas de rendimiento.

Sin embargo, si el televisor comienza a funcionar de manera extraña, como una ralentización inexplicable o un uso excesivo de datos, esto podría ser una señal de que está siendo utilizado por un tercero para espiar o recopilar información.

En muchos casos, los cibercriminales utilizan el acceso al TV para espiar no solo las actividades, sino también para infiltrarse en otros dispositivos conectados a la misma red, como teléfonos móviles y computadoras. Esto puede ralentizar el funcionamiento general del televisor o hacer que consuma más datos de los habituales.

Por qué aparecen anuncios en el televisor

Los televisores inteligentes recopilan habitualmente datos sobre los usuarios para ofrecer contenidos y anuncios personalizados. Pero si se nota que empieza a recibir anuncios o recomendaciones inusuales que no coinciden con los intereses o historial de visualización, es posible que los datos personales estén siendo recopilados y vendidos a terceros.

Se han registrado incidentes de ciberataques a través de este electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2013, un caso notable de este tipo ocurrió cuando se descubrió que los televisores inteligentes de una marca reconocida estaban recopilando y transmitiendo información de los usuarios sin su consentimiento. Este suceso refleja la importancia de revisar las políticas de privacidad de tu televisor y limitar la cantidad de datos que compartes.

Cómo acceden de forma remota a un televisor

Muchos televisores inteligentes permiten que el usuario controle el dispositivo a través de aplicaciones o asistentes de voz, lo que también abre la puerta a que piratas informáticos intenten acceder desde ubicaciones remotas.

Al recibir notificaciones de actividad inusual o de dispositivos desconocidos conectados a la red, es posible que alguien esté intentando acceder al televisor y a los datos asociados. Hay que corroborar de utilizar una contraseña robusta para la red WiFi doméstica.