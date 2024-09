Lista de trabajos tecnológicos que las empresas pagan bien y necesitan con urgencia

Expertos que comprendan cómo funciona el mundo digital tienen mayores oportunidades. (Imagen ilustrativa Infobae)

La industria de la tecnología de la información (IT) sigue mostrando un crecimiento acelerado en todo el mundo, impulsado por la transformación digital, la automatización y la creciente demanda de soluciones tecnológicas innovadoras.

Sin embargo, este auge ha creado una brecha significativa en el mercado laboral: las empresas enfrentan dificultades para encontrar los perfiles adecuados para cubrir las vacantes más críticas.

Según la Encuesta de Expectativas de Empleo de Experis, una empresa especializada en la identificación y gestión de talento tecnológico, la situación en Argentina refleja estas tendencias globales, con un análisis de contratación mixto para el último trimestre de 2024, con ciertos trabajos siendo solicitados con urgencia por las organizaciones.

Cuáles trabajos tecnológicos son los más demandados por las empresas

Expertos en inteligencia artificial son una de las ocupaciones que requieren más personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el escenario laboral global, ciertos perfiles tecnológicos se han vuelto especialmente valiosos y están siendo buscados con urgencia por las empresas, tanto en Argentina como a nivel global.

Marcelo Roitman, Managing Director de Experis Argentina dice que los perfiles relacionados con: soporte técnico, computación en la nube (cloud computing), ciberseguridad, análisis de negocios y datos, inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML), serán los más demandados en los próximos meses.

Lista de empleos tecnológicos con alta demanda a nivel global

Actividades que fortalezcan la seguridad de la organización son muy contratadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soporte técnico: Los profesionales que brindan soporte técnico son esenciales para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas tecnológicos dentro de una organización.

Cloud computing: Estos profesionales son altamente demandados para implementar, administrar y optimizar estas infraestructuras, en áreas como la ciberseguridad y la gestión de datos.

Ciberseguridad: A medida que aumenta la dependencia de las tecnologías, también crecen los riesgos de seguridad. Estos son vitales para proteger los sistemas y los datos sensibles de las organizaciones frente a futuros ataques cibernéticos.

Análisis de negocios y datos: Son esenciales para mejorar la eficiencia operativa, optimizar la experiencia del cliente y guiar la innovación empresarial.

Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML): Estos campos están en auge y juegan un papel crucial en la automatización y la innovación. Los profesionales son responsables de desarrollar sistemas que pueden aprender y mejorar de manera autónoma, lo que permite a las empresas mejorar sus productos y servicios.

En qué países es más probable que contraten un experto tecnológico

La mayoría de empresas en el mundo le están invirtiendo a mejorar su innovación tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la encuesta, las empresas de IT en Argentina tienen una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +4% para el último trimestre de 2024. Esto significa que, aunque un 36% de las empresas planea aumentar su plantilla, el 32% tiene previsto reducirla, mientras que el 31% no realizará cambios y el 1% aún no lo sabe.

Comparado con otros países de la región, Argentina se encuentra rezagada, con expectativas de crecimiento significativamente más bajas. Por ejemplo, Costa Rica lidera las expectativas de contratación con un ENE de +53%, seguida de Brasil y Chile, ambos con +38%.

A nivel global, la contratación en el sector IT sigue siendo sólida, con un promedio de +35%. No obstante, Roitman destaca que en el caso de Argentina “el 82% de las empresas sigue reportando dificultades para cubrir las vacantes disponibles”, lo que evidencia una escasez de talento calificado en el mercado.

Por qué las empresas tienen urgencia en encontrar trabajadores calificados

Dejar a un lado el sector tecnológico incrementa el riesgo de robo de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente demanda por estos perfiles se debe en gran parte a la necesidad de las empresas de acelerar su transformación digital, y mantenerse competitivas en un entorno global cada vez más automatizado y eficiente.

Roitman señala que los desafíos que enfrentan las empresas están relacionados con: la transformación digital, la automatización, la eficiencia operativa, la innovación continua y la personalización de los servicios.

Del mismo modo, las empresas que no puedan cubrir estas vacantes corren el riesgo de quedar rezagadas en un mercado cada vez más competitivo. Sin embargo, para los profesionales del sector IT, estas oportunidades representan empleos bien remunerados y con alta demanda.