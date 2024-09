Esto haría Bill Gates si fundara nuevamente Microsoft en la actualidad

Bill Gates cree que debería diseñar una IA enfocada en resolver un problema de la actualidad. (REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo)

Bill Gates, el magnate tecnológico que cofundó Microsoft en 1975 junto a Paul Allen, se ha consolidado como uno de los empresarios más exitosos de la historia y una de las mentes más influyentes en la tecnología a nivel global. Recientemente, ha compartido su visión sobre lo que haría si fundara la compañía desde cero en la actualidad, y en el centro de su estrategia estaría la inteligencia artificial.

Aunque hace mucho que dejó su puesto como CEO de la empresa, sigue manteniendo un vínculo cercano con su proyecto. Su visión y sus opiniones todavía sirven de guía para muchos dentro de la compañía, además de las inversiones que hace en la misma.

Así sería Microsoft si Bill Gates la fundara en 2024

Durante una entrevista con CNBC, Bill Gates dejó claro que si tuviera que empezar nuevamente con Microsoft, el enfoque sería completamente diferente al que tomó en los años 70. Hoy, Microsoft sería una empresa enfocada en la inteligencia artificial.

Según Gates, el auge de esta tecnología la convierte en el pilar fundamental para cualquier empresa nueva que quiera tener un impacto duradero y competir con los grandes del sector.

“Hoy en día, alguien podría recaudar miles de millones de dólares para una nueva empresa de IA con solo unas pocas ideas esbozadas”, comentó en la entrevista. Y no es una exageración. En 2023, las inversiones en startups relacionadas con la inteligencia artificial superaron los 26.000 millones de dólares, y la carrera por dominar este campo está más activa que nunca. Empresas como OpenAI, respaldada por la misma Microsoft, y gigantes tecnológicos como Google y Nvidia son solo algunos de los actores que están liderando la innovación en este espacio.

Sin embargo, él no se detendría en el simple hecho de crear una empresa de IA. En sus palabras, la clave estaría en encontrar un nicho en el que la IA pudiera ser útil y que aún no haya sido completamente explotado. Para él, es vital que cualquier nueva empresa en este campo se enfoque en resolver problemas específicos que otros no han abordado de manera eficiente.

El objetivo sería competir con OpenAI o Google

Bill Gates no solo cree que podría crear una nueva Microsoft centrada en la inteligencia artificial, sino que además está convencido de que esta empresa podría competir con los grandes actores del sector, como OpenAI, Google o incluso Anthropic, una startup de IA que también ha captado la atención del mundo tecnológico. La clave, según Gates, está en encontrar ese espacio en el que la IA pueda ofrecer un valor real y transformador, algo que hasta ahora ha sido subexplotado.

“Si recibiera el capital suficiente, me esforzaría en fundar una firma de IA que rivalizara con los principales actores de este juego”, afirmó en la entrevista con CNBC. Pero también es realista. Asegura que sería imposible para su hipotética startup alcanzar el nivel de éxito que tuvo Microsoft en su día. A diferencia de cuando cofundó la compañía en 1975, el panorama tecnológico ha cambiado drásticamente, y la competencia en el espacio de la inteligencia artificial es feroz.

En sus palabras, cuando lanzó Microsoft, la idea de llevar una computadora a cada hogar era revolucionaria, y solo algunos visionarios como él y Paul Allen podían imaginar el impacto que esto tendría en el mundo. Hoy, en cambio, “simplemente creer en la IA no es muy único”, mencionó Gates. Para destacar, es necesario tener una visión única y un enfoque innovador sobre cómo esta tecnología puede transformar industrias y mejorar la vida cotidiana.

La visión de Gates para los emprendedores de hoy

Uno de los aspectos más interesantes de la reflexión de Bill Gates es su consejo para los emprendedores jóvenes que desean incursionar en el campo de la IA. En varias ocasiones, Gates ha subrayado que lo importante no es solo entender la tecnología, sino saber cómo aplicarla de manera efectiva para resolver problemas que aún no han sido abordados correctamente.

Por ejemplo, en una entrevista con CNN, Gates señaló que un área donde la IA podría hacer una gran diferencia es en la automatización de tareas administrativas en el sector de la salud. Si la inteligencia artificial pudiera reducir el tiempo que los médicos dedican al papeleo, estos podrían enfocar más tiempo en el cuidado directo de los pacientes. Este tipo de aplicaciones prácticas son las que Gates considera que tienen el mayor potencial de transformación, y es ahí donde las startups deberían enfocar sus esfuerzos.