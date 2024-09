La solución de Gmail para no pagar un peso y liberar espacio

Una de las claves es saber gestionar las otras aplicaciones de Google, como Drive y Photos. (GOOGLE)

Es normal que con el tiempo y el uso intensivo de Gmail junto con la integración de otras plataformas como Google Drive y Google Photos, los usuarios lleguen al límite del espacio de almacenamiento gratuito de 15 GB, por lo que se debe buscar una solución para tener suficiente memoria y seguir usando el correo electrónico.

Cuando el almacenamiento se llena, Gmail te avisa con un mensaje: “No puedes ni enviar ni recibir correos porque no tienes espacio de almacenamiento. Intenta desocupar algo de espacio o comprar más espacio”. Aunque Google ofrece opciones de pago a través de Google One para ampliar la capacidad, muchos usuarios no están dispuestos o no ven necesario gastar dinero en esto. Afortunadamente, existen métodos efectivos para liberar espacio sin tener que pagar nada.

Cómo liberar espacio de Gmail sin pagar

Borrar correos electrónicos con archivos adjuntos grandes

Una de las principales razones por las que Gmail se llena es la acumulación de correos electrónicos con archivos adjuntos grandes. Estos archivos, a menudo olvidados, ocupan mucho espacio y son responsables de que tu cuenta se quede sin capacidad para recibir nuevos correos.

Para eliminarlos de manera rápida y sencilla, puedes utilizar un comando específico en la barra de búsqueda de Gmail: has:attachment larger:10M. Esta búsqueda te mostrará todos los correos que contienen archivos adjuntos de más de 10 MB, permitiéndote seleccionarlos y eliminarlos.

Si deseas eliminar archivos más pequeños o más grandes, puedes ajustar la búsqueda cambiando el valor numérico (por ejemplo, larger:5M o larger:20M). Esta técnica es especialmente útil cuando necesitas liberar espacio rápidamente, ya que los archivos adjuntos suelen ser los que más consumen almacenamiento.

Usar las opciones de búsqueda avanzada

Otra forma efectiva de encontrar correos grandes es usar las opciones de búsqueda avanzada de Gmail. Al hacer clic en el cuadro de búsqueda, se despliegan varias opciones que te permiten filtrar los correos electrónicos por diferentes criterios. En este caso, selecciona “Contiene archivos adjuntos” y luego haz clic en “Buscar”. Así, solo se mostrarán los correos que contienen archivos adjuntos, lo que facilita su eliminación en bloque.

Si hay archivos adjuntos importantes que deseas conservar, puedes descargarlos previamente en tu computadora o en un disco duro externo antes de eliminarlos definitivamente de Gmail. Esto te permitirá liberar espacio sin perder información valiosa.

Vaciar la papelera y el spam

Muchas veces olvidamos que los correos electrónicos que eliminamos de la bandeja de entrada no desaparecen de inmediato. Estos correos se almacenan en la papelera durante 30 días, ocupando espacio innecesario. Lo mismo ocurre con los correos en la carpeta de spam, que suelen acumularse sin que nos demos cuenta.

Para vaciar la papelera y liberar este espacio, sigue estos pasos:

Abre Gmail y accede al menú lateral izquierdo. Selecciona la opción “Papelera”. Haz clic en “Vaciar papelera ahora” y confirma la acción.

Realiza el mismo procedimiento en la carpeta de spam, donde encontrarás correos basura que también están ocupando espacio en tu cuenta.

Eliminar correos antiguos

Si llevas varios años usando la misma cuenta de Gmail, es probable que haya correos antiguos que ya no necesitas. Gmail te permite filtrar correos electrónicos por fecha, lo que facilita encontrar y eliminar aquellos que han quedado obsoletos.

Para hacer esto, escribe en la barra de búsqueda older:AAA/MM/DD, donde debes sustituir “AAA/MM/DD” por la fecha que te interese. Gmail mostrará todos los correos anteriores a esa fecha. Revisa esta lista y elimina aquellos mensajes que ya no sean relevantes.

Gestionar Google Drive y Google Photos

Como mencionamos, los 15 GB de almacenamiento se comparten entre Gmail, Google Drive y Google Photos. Si tu bandeja de entrada está vacía, pero sigues sin poder recibir correos, es probable que Drive o Photos estén ocupando gran parte del espacio.

En Google Drive, revisa los archivos grandes que ya no necesites y elimínalos. Lo mismo aplica para Google Photos: borra fotos y videos que no sean importantes o que ya tengas almacenados en otro lugar. Esta acción liberará espacio en tu cuenta de Google y, por ende, en Gmail.

Cancelar suscripciones y eliminar correos promocionales

Las suscripciones a boletines y correos promocionales son una de las principales causas de la saturación en nuestras bandejas de entrada. Estos correos se acumulan rápidamente, ocupando espacio y generando desorden.

Si recibes constantemente correos promocionales de los que no estás interesado, cancela la suscripción. En la mayoría de estos correos, encontrarás un enlace en la parte inferior que te permite darte de baja. Además, borra aquellos correos de promociones que ya no sean útiles.