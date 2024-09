Ya está a la venta el iPhone 16: Cuánto vale el más básico, el Plus, Pro y Pro Max

Los usuarios que hagan el proceso de precompra pueden elegir si recogen el celular en una tienda o quieren que se los envíen a sus casas. (Apple)

El lanzamiento de la nueva generación de teléfonos de Apple ha llegado, y el iPhone 16 ya está disponible para preordenar. Con la preventa abierta desde el 13 de septiembre, los usuarios pueden elegir entre los cuatro nuevos modelos de esta línea: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, con características y precios diseñados para distintos tipos de consumidores.

A continuación, detallamos los aspectos más importantes que debes considerar si estás pensando en adquirir alguno de estos dispositivos, incluyendo precios, el proceso de precompra y las fechas de lanzamiento.

Cuáles son los modelos disponibles del iPhone 16

Apple ha presentado cuatro versiones de su nuevo teléfono, cada una con diferencias significativas en términos de tamaño, potencia y capacidades:

iPhone 16 y iPhone 16 Plus

Estos modelos representan las opciones más accesibles dentro de la nueva familia de dispositivos. Ambos cuentan con el nuevo procesador A18, que ofrece un excelente rendimiento. El iPhone 16 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, mientras que el iPhone 16 Plus sube hasta las 6,7 pulgadas, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes prefieren pantallas más grandes.

Los usuarios que hagan el proceso de precompra pueden elegir si recogen el celular en una tienda o quieren que se los envíen a sus casas. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

En cuanto a la cámara, ambos modelos incluyen una cámara trasera de 48 megapíxeles, con capacidades de grabación de video espacial y un modo telefoto de 2x. Otra novedad es la inclusión del Botón de Control de Cámara, que permite realizar fotos y videos con solo tocarlo o deslizarlo, mejorando así la experiencia de usuario en la captura de contenido multimedia.

iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max

Para quienes buscan características más avanzadas, los modelos Pro son la mejor opción. Ambos están equipados con el procesador A18 Pro, que ofrece una mayor potencia de procesamiento y gráficos mejorados. La pantalla del iPhone 16 Pro es de 6,3 pulgadas, mientras que el iPhone 16 Pro Max alcanza las 6,9 pulgadas, lo que la convierte en la pantalla más grande en la historia de esta marca.

Una de las principales diferencias entre estos modelos y los anteriores es el sistema de cámaras. Ambos modelos Pro cuentan con una cámara trasera de 48 megapíxeles, pero con mejoras adicionales en las capacidades de captura de video en 4K y la posibilidad de grabar audio espacial con calidad cinematográfica. Además, el diseño del Pro incluye un acabado en titanio.

Los usuarios que hagan el proceso de precompra pueden elegir si recogen el celular en una tienda o quieren que se los envíen a sus casas. (Apple)

Cuáles son los precios del iPhone 16

Apple no realizó cambios en los precios de lanzamiento, respecto a los modelos del año pasado. Aunque cada versión tiene un valor base, este cambiará dependiendo de la capacidad de almacenamiento:

iPhone 16 : Desde 799 dólares para la versión de 128 GB.

iPhone 16 Plus : Desde 899 dólares, también con 128 GB de almacenamiento.

iPhone 16 Pro : Desde 999 dólares para la versión de 256 GB.

iPhone 16 Pro Max: Desde 1.199 dólares con 256 GB de almacenamiento.

En cuanto a las opciones de almacenamiento, los usuarios pueden elegir entre versiones de 128 GB, 256 GB, 512 GB y, en los modelos Pro, hasta 1 TB, ideal para aquellos que necesiten mayor espacio para fotos, videos y aplicaciones.

Además, Apple ha lanzado nuevos colores para estos dispositivos. El iPhone 16 y el iPhone 16 Plus estarán disponibles en ultramarino, turquesa, rosa, negro y blanco. Mientras que los modelos Pro llegarán en opciones de titanio, incluyendo un nuevo color desierto titanio.

Cómo hacer la precompra del iPhone 16

La preventa comenzó el 13 de septiembre a las 5:00 a.m. P.T. (8:00 a.m. ET) en la página oficial de Apple y en su aplicación móvil. Para facilitar el proceso, la empresa ha implementado un sistema que permite a los usuarios seleccionar previamente el modelo de su elección, de modo que cuando se habilite la venta oficial, solo sea necesario confirmar los detalles de pago y finalizar la compra.

Los usuarios que hagan el proceso de precompra pueden elegir si recogen el celular en una tienda o quieren que se los envíen a sus casas. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Es recomendable tener tanto la página web como la aplicación abiertas, ya que en ocasiones uno de estos medios puede abrirse antes que el otro. Durante la precompra, los usuarios pueden personalizar su compra eligiendo el color y la capacidad de almacenamiento, así como añadir servicios adicionales como AppleCare+ o la opción de entregar un iPhone antiguo para obtener un descuento en la compra.

Una vez que completes la precompra, tendrás dos opciones para recibir tu iPhone: envío a domicilio o recoger en tienda. Si decides que te lo envíen a casa, Apple proporcionará una franja horaria estimada de entrega con un día de antelación, pero es importante que haya alguien en casa para recibirlo. Si no, podrías perder la entrega y tener que esperar más tiempo.

Por otro lado, si prefieres recoger el dispositivo en una Apple Store, tendrás la opción de seleccionar una hora específica para evitar las largas colas que suelen formarse el día del lanzamiento.

Fecha de lanzamiento y entrega del iPhone 16

Los dispositivos comenzarán a llegar a las manos de los compradores y a las tiendas de Apple el 20 de septiembre. Sin embargo, en algunos países como Colombia, la espera será un poco más larga, con entregas programadas a partir del 27 de septiembre.