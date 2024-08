Este es el iPhone que queda obsoleto de inteligencia artificial desde septiembre de 2024

Apple ya anunció que teléfonos móviles tendrán acceso a sus funciones con IA. REUTERS/Loren Elliott/File Photo

Apple se prepara para presentar su iPhone 16, que incluirá una serie de funciones de inteligencia artificial bajo el nombre de Apple Intelligence, integradas en el nuevo sistema operativo iOS 18. Aunque la llegada de este dispositivo ha generado expectativa, los usuarios de iPhone 15 y iPhone 15 Plus, los modelos anteriores, podrían verse decepcionados.

Según la compañía liderada por Tim Cook, iPhone 15 y iPhone 15 Plus no contarán con Apple Intelligence.

Esto implica que los usuarios de estos modelos y de versiones anteriores no tendrán acceso a funciones como ChatGPT a través de Siri, herramientas de edición de texto predeterminadas, generación de emojis, búsqueda inteligente de mensajes y correos electrónicos, entre otras capacidades impulsadas por inteligencia artificial.

De la línea de iPhone 15, solo iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max estarán equipados con Apple Intelligence, siendo estos los modelos más caros de Apple hasta la fecha.

Apple excluyó a iPHONE 15 y iPhone 15 Plus de Apple Intelligence. REUTERS/Aly Song/

Qué modelos de iPhone serán compatibles con Apple Intelligence

Los modelos de iPhone que serán compatibles con la plataformas de funciones con IA conocida como Apple Intelligence son:

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro Max.

Modelos posteriores como iPhone 16.

Por que iPhone 15 no tendrá Apple Intelligence

Apple no ha detallado la razón exacta por la cual iPhone 15, iPhone 15 Plus y modelos anteriores no incluirán el conjunto de herramientas de inteligencia artificial, pero una posible explicación podría estar relacionada con el tipo de chip que utilizan.

Solo iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max están equipados con el chip A17 Pro, que incluye una GPU de 6 núcleos. Este chip está diseñado para manejar de manera más eficiente los modelos de inteligencia artificial y ofrecer un rendimiento superior en tareas relacionadas con IA.

Los únicos modelos de iPhone compatibles con Apple Intelligence son 15 Pro, 15 Pro Max y posteriores. (Apple)

En cambio, el resto de los modelos de la línea iPhone 15 cuentan con el chip A16 Bionic, que incluye una GPU de 5 núcleos. Este chip, aunque potente, no tiene el mismo nivel de optimización para las funciones avanzadas de inteligencia artificial que el A17 Pro.

Qué se conoce de la línea de iPhone 16

La nueva línea de dispositivos móviles de Apple contará con Apple Intelligence, un conjunto de avanzadas funciones de inteligencia artificial que incorpora a ChatGPT, el popular chatbot de OpenAI.

Con esta integración, los usuarios podrán recibir respuestas de ChatGPT al realizar consultas a Siri, el asistente virtual de Apple. Además, al redactar textos en la aplicación de Notas, la inteligencia artificial ofrecerá mejoras en la edición y corrección ortográfica.

Otra funcionalidad destacada es la capacidad de la IA para organizar de manera inteligente la información de los contactos. Por ejemplo, cuando un usuario pregunte sobre una persona en particular, una función de IA mostrará todos los mensajes intercambiados con esa persona, facilitando así la búsqueda de información relevante.

iPhone contará con mejoras en diseño, privacidad y cambios en aplicaciones nativas. (Apple)

Cómo será iOS 18

El próximo sistema operativo para iPhone, iOS 18, introducirá Apple Intelligence y una serie de otras funciones que estarán disponibles para toda la línea del iPhone 15.

Entre las nuevas herramientas se encuentra la posibilidad de grabar llamadas y recibir una transcripción automática de estas directamente en la aplicación Notas de iPhone. Esta función permitirá a los usuarios grabar sus llamadas sin necesidad de descargar aplicaciones de terceros, algo similar a las capacidades disponibles en los dispositivos Android.

Otra innovación es la incorporación de mensajes satelitales, que permitirá a los usuarios enviar y recibir mensajes de texto a través de iMessage y SMS sin necesidad de conexión móvil o WiFi. Esta función utiliza la conexión satelital de iPhone y se integra con la aplicación Mensajes, conectándose automáticamente al satélite más cercano en áreas con cobertura limitada.

Dynamic Island notificará sobre la conexión satelital y, según Apple, los mensajes estarán cifrados de extremo a extremo para garantizar la privacidad.