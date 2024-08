Dos trucos para eliminar el círculo azul de Meta AI en WhatsApp

Meta AI es una función de WhatsApp con inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

WhatsApp ha incorporado una nueva herramienta llamada Meta AI, un chatbot impulsado por inteligencia artificial que se distingue por un círculo azul. Dado que esta función con IA es reciente, es comprensible que algunos prefieran aproximarse a ella con cuidado o incluso busquen desactivarla.

La falta de familiaridad, junto con preocupaciones sobre la protección de datos, puede llevar a que ciertos usuarios adopten una actitud más reservada hacia esta función. No obstante, al estar integrada directamente en el sistema de la aplicación, la posibilidad de eliminarla completamente es limitada.

¿Se puede quitar Meta AI de WhatsApp?

Meta IA es una función integrada en WhatsApp, lo que significa que está incorporada en el código que sostiene la interfaz de la aplicación y no puede eliminarse. No obstante, aquellos usuarios que prefieran no interactuar con la inteligencia artificial de WhatsApp disponen de dos alternativas para minimizar su presencia en la plataforma.

La tecnología de Meta llega a WhatsApp, Instagram y Facebook para permitir que los usuarios tengan otras formas de interacción. (Meta)

¿Cómo quitar Meta AI de WhatsApp?

Aunque Meta AI no se pueden quitar por completo de WhatsApp, el usuario puede poner en práctica estás dos opciones:

Eliminar el chat con Meta

Como si se tratara de cualquier otra conversación dentro de esta red social, el usuario tiene que mantener seleccionada por unos segundo el chat con Meta AI y escoger la opción de ‘Eliminar chat’.

Regresar a la versión anterior de Meta AI

Una opción es utilizar una versión anterior de WhatsApp, previa a la incorporación de Meta IA.

Aunque esto eliminaría la inteligencia artificial de la aplicación, esta acción podría resultar contraproducente, ya que las versiones desactualizadas suelen carecer de importantes actualizaciones de seguridad y nuevas funciones, exponiendo al usuario a posibles vulnerabilidades y limitando su experiencia en la plataforma.

Meta AI no se puede quitar de WhatsApp. (WhatsApp)

Qué tan privado es Meta AI

Es probable que algunas personas eviten utilizar Meta AI por preocupaciones relacionadas con la privacidad de sus datos. Según la propia Meta, su inteligencia artificial puede retener y utilizar la información compartida en un chat para ofrecer respuestas más personalizadas o proporcionar contenido relevante durante la conversación.

Además, ciertas preguntas formuladas pueden ser compartidas con “socios confiables”, como proveedores de búsqueda, con el fin de entregar información más precisa y actualizada.

Meta señala que entrena y ajusta sus modelos de IA generativa con el objetivo de limitar la posibilidad de que la información privada compartida con estas funciones aparezca en las respuestas dirigidas a otras personas.

Meta ha incorporado comandos que permiten eliminar la información compartida en cualquier chat que utilice IA en Messenger, Instagram o WhatsApp. Por ejemplo, los usuarios pueden borrar sus mensajes de IA escribiendo “/reset-ai” en una conversación.

/reset-ai es un prompt que elimina la información del chat. (Meta)

Qué información se debe evitar compartir con Meta AI

Aunque Meta asegura que su chatbot de inteligencia artificial sigue todos los estándares de seguridad y privacidad para proteger a los usuarios, es fundamental que estos mantengan precaución y se abstengan de compartir información privada o confidencial con la IA, sin importar quién haya desarrollado la tecnología.

Al interactuar con una inteligencia artificial, es fundamental evitar compartir la siguiente información para proteger la privacidad y seguridad:

Datos personales: Nombres completos, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y documentos de identidad.

Información financiera: Números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, contraseñas, códigos PIN o cualquier detalle relacionado con tus finanzas.

Se debe evitar compartir información confidencial con cualquier chatbot. (Imagen ilustrativa Infobae)

Datos confidenciales: Información médica, historial de salud, detalles legales o cualquier otro tipo de dato sensible.

Contraseñas y credenciales: No compartir contraseñas, nombres de usuario ni información de acceso a cuentas personales o profesionales.

Información confidencial de terceros: No revelar detalles privados de otras personas, como datos personales o financieros.

Contenido empresarial: Evitar compartir información confidencial del trabajo, como proyectos, estrategias, datos de clientes o información sensible de la empresa.