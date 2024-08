Consigue trabajo con el círculo azul de WhatsApp: Cómo pedirle ayuda con la hoja de vida

Meta AI cuenta con la capacidad de responder preguntas sobre cultura general y brindar consejos sobre varios temas. (WhatsApp)

Meta AI es el nuevo chatbot integrado en WhatsApp, potenciado por inteligencia artificial. Esta función no solo responde preguntas sobre cualquier tema de cultura general, sino que también puede generar imágenes a partir de descripciones proporcionadas por el usuario.

Además, Meta AI cuenta con la capacidad de asesorar a los usuarios en la elaboración de sus hojas de vida, brindando recomendaciones personalizadas y ayudando a optimizar la presentación y el contenido de sus currículums para destacar en el mercado laboral.

La tecnología de Meta llega a WhatsApp, Instagram y Facebook para permitir que los usuarios tengan otras formas de interacción. (Meta)

Para acceder a esta función en WhatsApp, hay tres opciones disponibles:

Pulsar el ícono azul ubicado en la esquina inferior derecha de la aplicación.

Escribir “MetaAI” en el buscador de conversaciones.

Escribir “@MetaAI” en el chat de una conversación.

Una vez que el usuario haya ingresado mediante cualquiera de estas opciones, puede interactuar directamente con el chatbot Meta AI y pedirle consejos para hacer su hoja de vida.

Entre más contexto se le proporcione al chatbot, mejores respuestas brinda. (WhatsApp)

Cómo chatear con Meta AI en WhatsApp

Para chatear con Meta AI en WhatsApp y solicitar recomendaciones para elaborar una hoja de vida o currículum vitae, el usuario puede utilizar diferentes prompts, como:

“Ayúdame a crear un resumen profesional que destaque mis habilidades y experiencia.”

“¿Cuál es el mejor orden para presentar mi experiencia laboral en la hoja de vida?”

“¿Cómo puedo destacar mis logros y habilidades en mi hoja de vida?”

“Necesito ayuda para escribir un objetivo profesional efectivo para mi hoja de vida.”

“¿Qué tipo de información debo incluir en la sección de educación de mi hoja de vida?”

“¿Cómo puedo hacer que mi hoja de vida sea más atractiva visualmente?”

“Ayúdame a adaptar mi hoja de vida para un trabajo específico al que estoy aplicando.”

“¿Qué errores comunes debo evitar al crear mi hoja de vida?”

“Necesito consejos para mantener mi hoja de vida actualizada y relevante.”

Meta AI es una función de WhatsApp que no puede quitarse de la aplicación. (WhatsApp)

Después de enviar un primer prompt, la persona interesada tiene la opción de ingresar información específica sobre su carrera profesional y el puesto al que aspira. Así como detalles que le parecen relevantes agregar a su hoja de vida, por ejemplo, formación educativa, reconocimientos profesionales, entre otros puntos.

Qué información no se le puede compartir a Meta AI

Aunque Meta afirma que su chatbot de inteligencia artificial cumple con todos los parámetros de seguridad y privacidad para proteger a los usuarios, es importante subrayar que estos deben ser cautelosos y evitar compartir información privada o confidencial con la IA, independientemente de quién sea el desarrollador.

Al interactuar con una inteligencia artificial, es fundamental evitar compartir la siguiente información para proteger la privacidad y seguridad:

Datos personales: Nombres completos, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y documentos de identidad.

Este chatbot puede crear contenido para que los usuarios lo usen en sus conversaciones. (WhatsApp)

Información financiera : Números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, contraseñas, códigos PIN o cualquier detalle relacionado con tus finanzas.

Datos confidenciales : Información médica, historial de salud, detalles legales o cualquier otro tipo de dato sensible.

Contraseñas y credenciales : No compartir contraseñas, nombres de usuario ni información de acceso a cuentas personales o profesionales.

Información confidencial de terceros: No revelar detalles privados de otras personas, como datos personales o financieros.

Es importante no compartir información confidencial con ningún chatbot. (Imagen ilustrativa Infobae)

Contenido empresarial: Evitar compartir información confidencial del trabajo, como proyectos, estrategias, datos de clientes o información sensible de la empresa.

Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp

A pesar de las ventajas que ofrece, algunos usuarios podrían desear desactivarlo para que no aparezca en la aplicación. Sin embargo, esto no es posible. Según el propio chatbot, “en WhatsApp, no puedo ser desactivado directamente, ya que soy un servicio integrado en la plataforma”.

Aunque no es factible eliminar por completo esta función, los usuarios tienen la opción de seleccionar el chat y eliminar la conversación.