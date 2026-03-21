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La inolvidable definición de Ernesto Cherquis Bialo sobre Diego Armando Maradona

El periodista deportivo dejó una brillante descripción sobre el ídolo del deporte

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La genial descripción de Ernesto Cherquis Bialo sobre Diego Armando Maradona

Ernesto Cherquis Bialo dejó a lo largo de su fructífera carrera múltiples obras de arte dentro del periodismo deportivo, pero en los últimos años una definición suya se transformó particularmente viral en el mundo virtual. Entrevistado en el programa Cada Noche de la TV Pública, el conductor Marcelo Pasetti le propuso un clásico ping pong.

El genial cronista, que murió este viernes a los 85 años, respondió sobre El Gráfico, Ringo Bonavena, Nicolino Locche, Cassius Clay, Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, Carlos Reutemann, Carlos Salvador Bilardo y César Luis Menotti hasta que le preguntaron por Diego Armando Maradona.

“¿Cuál? ¿Usted cree Marcelo que hay un Maradona?“, reflexionó, antes de iniciar una maravillosa pintura sobre el astro futbolístico del país que se extendió por más de un minuto. ”Yo creo que hay muchos. Hay, por lo menos, ocho o nueve Maradonas”, agregó.

“Hay un Maradona que jugó al fútbol, hay un Maradona que alcanzó la celebridad. Hay un Maradona hijo, que murió cuando murieron sus padres. Hay un Maradona padre, que se reinventa cada día. Hay un Maradona amigo, que va recambiando amistades. Hay un Maradona afectivo y un Maradona sublime. Hay un Maradona abyecto y un Maradona fenomenal. Hay un Maradona de frases inolvidables, y hay un Maradona cuyas frases es mejor no recordar”, lo definió.

“¡Es la suma de todo eso en un solo hombre! ¡Un genio! ¡Una maravilla! Fiorito y Dubai. Barro y 7 estrellas. Canillas de oro y letrina. Maradona es el producto de todo eso... Y además, por las dudas que me haya olvidado de decírselo, el mejor jugador de fútbol argentino y el mejor de todas las épocas", concluyó.

Ernesto Cherquis Bialo fue el autor de la biografía autorizada de Diego Maradona, que se tituló “Yo soy el Diego de la Gente” a inicios de este milenio. A fines del 2020, cuando se conoció la noticia de la muerte del Diez, el periodista grabó una genial pieza para recordarlo en Infobae y hablar sobre el legado del ídolo.

“El que murió fue un jugador de fútbol, que le deja lugar ahora al segundo Gardel. Argentina tiene un nuevo mito. Dejará de ser el mejor jugador de su tiempo, para ser el mejor jugador de siempre”, aseguró por entonces.

El prócer del periodismo deportivo acompañó a Diego desde sus inicios en Argentinos Juniors, pero también fue testigo de algunos de los momentos más gloriosos en la carrera del emblemático mito del deporte mundial.

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