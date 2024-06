Sorpresa con el iPhone 16, tendría una batería extraíble y se aplicaría a las próximas generaciones

iPhone 16 tendría una batería extraíble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple incorporaría una batería reemplazable o extraíble al próximo iPhone 16 ya que la compañía estaría buscando implementar una nueva forma para cumplir con las regulaciones de la Unión Europea. La norma de dicha región estipula que los teléfono inteligentes vendidos allí deben tener la capacidad de cambiar fácilmente la batería por una nueva.

Cómo sería la batería de iPhone 16

La nueva batería que se implementaría en el iPhone 16, según informa reporta The Information, permitiría a los técnicos extraer la batería del chasis, armazón o carcasa aplicando una pequeña descarga eléctrica. Este método se denominaría “despegado del adhesivo inducido eléctricamente”.

Apple estaría buscando ajustarse a las regulaciones europeas. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Arquivo/File Photo

En la actualidad, los dispositivos iPhone utilizan tiras adhesivas para asegurar la batería en su lugar dentro del dispositivo. Cuando se necesita reemplazar la batería, es necesario retirar estas tiras adhesivas.

Para hacerlo, se suele calentar ligeramente la zona donde están adheridas las tiras y luego se retiran con cuidado para limpiar el adhesivo restante.

El “despegado del adhesivo inducido eléctricamente” se implementaría inicialmente en algunos modelos de la serie iPhone 16, programados para lanzarse en septiembre de 2024. Si el nuevo método arroja buenos resultados, Apple planearía expandirlo a toda la serie iPhone 17 en 2025.

Qué es una batería extraíble

Los técnicos podrían quitar la batería de un iPhone aplicando una pequeña descarga. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Una batería extraíble es aquella que se puede quitar y reemplazar fácilmente del dispositivo en el que está instalada. Este tipo de baterías permite a los usuarios retirarla para cambiarla por una nueva cuando se agota o presenta problemas, sin necesidad de llevar el dispositivo a un servicio técnico especializado.

Qué dice la UE de las baterías extraíbles

En 2023, el Parlamento Europeo aprobó una normativa que establece que las baterías de los teléfonos inteligentes vendidos y distribuidos en la Unión Europea deben cumplir con normas específicas de diseño y reciclaje.

Una de las disposiciones clave es que los teléfonos inteligentes deben permitir a los usuarios cambiar fácilmente la batería por una nueva unidad. Esta ley no solo se aplica a los teléfonos inteligentes, sino también a las baterías de otros productos como scooters y vehículos eléctricos, asegurando estándares de seguridad y sostenibilidad en el manejo de baterías electrónicas.

La UE determinó que los fabricantes tecnológicos debería tener baterías extraíbles. REUTERS/Johanna Geron

“Acordamos medidas que benefician enormemente a los consumidores: las baterías funcionarán bien, serán más seguras y más fáciles de retirar”, señaló Aquiles Variati, parlamentario italiano.

Cómo sería iPhone 16

El conocido filtrador de Apple, Majin Bu, publicó en X (antes Twitter) imágenes de supuestas fundas para iPhone 16, que muestran un diseño ligeramente renovado con dos cámaras alineadas verticalmente. Se especula que esta disposición podría estar destinada a habilitar la grabación de video espacial con las gafas de realidad mixta Vision Pro de Apple.

Además, las fundas revelan la presencia de un botón de acción en lugar del tradicional interruptor de silencio. Este botón sería táctil, permitiendo un acceso rápido a funciones como captura y zoom.

La funda de iPhone 16 muestra cómo se acomodarían las lentes de sus cámaras. (X: MajinBuOfficial)

Por otro lado, la familia de iPhone 16 contaría con iOS 18, sistema operativo que integra Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial de Apple con funciones impulsadas por ChatGPT de OpenAI.

Apple permitirá que Siri acceda a GPT-4 de OpenAI, para responder a las preguntas de los usuarios. Sin embargo, será opcional para los usuarios decidir si desean compartir sus consultas con ChatGPT.

No obstante, según declaraciones al Financial Times, un representante de Apple explicó que Apple Intelligence no se lanzaría por completo en la Unión Europea (UE). La razón principal son las interacciones de la Ley de Mercados Digitales (DMA) con iOS y iPadOS.

La (DMA) de la Unión Europea regula las actividades de las plataformas digitales dentro del espacio europeo, incluyendo la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (EEE).