Apple y Disney crean juego inmersivo de la serie de Marvel What If...?

El juego relata una historia inmersiva solo disponible en la tienda de aplicaciones de Apple Vision Pro. (Marvel / Apple)

Apple y Disney se han unido para desarrollar un juego exclusivo para las gafas Apple Vision Pro, de la serie de Marvel What If…? El juego promete ofrecer una experiencia inmersiva sin precedentes a los fans del universo Marvel, llevándolos a explorar múltiples mundos y realidades.

Cómo es el juego What If...? para Apple Vision Pro?

What If…? Una historia inmersiva para Apple Vision Pro comienza con una premisa intrigante: “Tiempo. Espacio. Realidad. ¡Y tú!”. Los jugadores serán transportados a diferentes realidades del Multiverso de Marvel, enfrentándose a variantes de personajes favoritos y aprendiendo a usar el poder de las Gemas del Infinito.

Una de las características del juego es su capacidad para intercambiar entre la realidad mixta y la realidad virtual. Las animaciones se presentan en videos estereoscópicos en 3D, integrando al jugador en el centro de la acción.

El videojuego retrata alternativas de las historias de Marvel. (Créditos: Disney+)

Además, el juego permite luchar junto a los héroes de la serie animada y encontrar variantes del Multiverso. Con el Vigilante como guía, los jugadores se sumergirán en una narrativa profunda mientras exploran nuevos y icónicos escenarios de forma inmersiva.

“La interacción es clave,” señala Apple. Los jugadores podrán lanzar hechizos místicos, defender a sus aliados y luchar contra villanos usando un innovador sistema de gestos con las manos y miradas personalizadas.

Cómo obtener el juego de Marvel para Apple Vision Pro

Para obtener el juego para las gafas Apple Vision Pro, ingresa a la App Store desde tus gafas de realidad mixta. Luego, busca “What If…? Una historia inmersiva” y descarga el juego para disfrutar de esta experiencia única en el Multiverso de Marvel.

Los jugadores pueden crear nuevos gestos con las manos para el juego. (Marvel / Apple)

Disney+ en Apple Vision Pro

Apple anunció que sus gafas de realidad mixta, Vision Pro, puede proporcionar contenido en 3D de Disney Plus. Además, Vision Pro es compatible con otros servicios, incluyendo ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery Plus, Amazon Prime Video, Paramount Plus, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok y MUBI.

“Los usuarios de Apple Vision Pro pueden ver más de 150 películas en 3D de los mejores estudios del mundo con una profundidad notable dondequiera que estén, incluidas las favoritas de todos los tiempos y los estrenos recientes, como Avatar: The Way of Water, Dune, Spider-Man: Into the Spider-Verse y La película de Super Mario Bros”, dijo Apple.

Disney Plus proporciona cuatro modalidades de visualización para sus suscriptores de Apple Vision Pro. Una de ellas es Disney Plus Theatre, diseñada para recrear la experiencia del Teatro El Capitán en Hollywood.

Disney habilitará experiencias especiales para los usuarios de su servicio de streaming. (Apple)

Otra opción se basa en el universo de Pixar con Monsters, Inc. También hay una modalidad que revive la Torre de los Vengadores de Marvel y otra que simula la cabina de un deslizador en el desierto de Tatooine de Star Wars.

Apple también ha anunciado que su aplicación Apple TV ofrecerá contenido inmersivo gratuito, incluyendo una experiencia con Alicia Keys en su espacio de ensayo y un documental titulado Prehistoric Planet Immersive, producido por los creadores de Planet Earth.

“Apple Vision Pro es una plataforma revolucionaria que acercará a nuestros fanáticos a los personajes y las historias que aman mientras los sumerge más profundamente en todo lo que Disney tiene para ofrecer”, mencionó Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company.

Apple Vision Pro cuenta con un chip capaz de visualizar las imágenes de una mejor forma. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Cómo funcionan las gafas Vision Pro

Apple Vision Pro proporciona una forma de ver videos e imágenes realista. Esto se logra mediante dos pequeñas pantallas con 23 millones de píxeles, ofreciendo una definición de imagen excepcional. Además, emplea tecnologías como alto rango dinámico y Dolby Vision para mejorar aún más la calidad visual.

El nuevo chip R1 permite una actualización rápida de las imágenes, mientras que el chip M2 garantiza un funcionamiento eficiente y de alto rendimiento sin un alto consumo de batería.