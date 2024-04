Glosario de tecnología: qué significa Las Normas ISO en el Ámbito Tecnológico

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Las Normas ISO en el Ámbito Tecnológico

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Getty Images)

En un mundo cada vez más entrelazado y sumergido en avances tecnológicos exponenciales, la importancia de los estándares de calidad y seguridad se vuelve aún más crucial. Las renombradas normas ISO, originadas por la Organización Internacional de Normalización, han adquirido un rol fundamental en distintos sectores, especialmente en el ámbito tecnológico.

En este artículo, nos enfocaremos en dos normas de gran relevancia: la norma ISO 45001 y la norma ISO 9001.

Fortaleciendo la seguridad y el bienestar laboral: Norma ISO 45001 en empresas tecnológicas

La norma ISO 45001, reconocida como la directriz de gestión de seguridad y salud laboral, resulta vital en empresas tecnológicas en las que los riesgos ocupacionales pueden llegar a ser sumamente elevados.

Esta normativa brinda apoyo a las organizaciones para mejorar la seguridad de sus empleados, mitigar los riesgos en el lugar de trabajo y propiciar condiciones laborales óptimas en general. Dentro del sector tecnológico, esto se traduce en mejoras en la gestión de la seguridad de los datos, la reducción de riesgos asociados al hardware y al software y la creación de un entorno laboral más seguro para los profesionales de IT.

La implementación de la norma ISO 45001 en empresas tecnológicas no solo se centra en mejorar la seguridad y salud laboral, sino que también promueve una cultura de prevención y participación activa de los empleados. A través de la identificación de riesgos, evaluación de impactos y la implementación de medidas de control, las organizaciones pueden fomentar un entorno de trabajo seguro y saludable. Asimismo, se promueve la capacitación y concienciación de los empleados para que sean conscientes de los riesgos y sepan cómo actuar de manera segura en su entorno laboral.

Impulsando la excelencia y la satisfacción del cliente: Norma ISO 9001 en el sector tecnológico

Por otra parte, la norma ISO 9001, denominada como el estándar de gestión de calidad, es aplicable a todo tipo de organizaciones, incluyendo aquellas pertenecientes al ámbito tecnológico. Dicho marco normativo proporciona las bases necesarias para que las empresas optimicen su eficiencia, la satisfacción del cliente y la calidad de sus productos.

En el caso de las empresas tecnológicas, la norma ISO 9001 puede potenciar la calidad de sus productos de software, hardware, servicios en la nube y otros productos o servicios de carácter tecnológico.

¿Por qué son tan importantes las normas ISO?

Dicho lo cual, en el mundo tecnológico, las normas ISO no se limitan a meros códigos de buenas prácticas, sino que se convierten en una auténtica necesidad para garantizar la seguridad y calidad requeridas. Estas normas permiten a las empresas demostrar su compromiso con la excelencia y la responsabilidad, evidenciando su apego a los estándares internacionalmente aceptados.

La implementación de las normas ISO también puede generar mejoras tangibles en las operaciones diarias de una empresa tecnológica. Por ejemplo, la norma ISO 45001 puede resultar en una disminución de los accidentes laborales y del tiempo de inactividad asociado, lo cual a su vez se traduce en un aumento de la productividad. De manera similar, la norma ISO 9001 puede elevar la calidad del producto, generando una mayor satisfacción por parte de los clientes y potencialmente incrementando el volumen de negocios.

Asimismo, las normas ISO pueden asistir a las empresas tecnológicas a navegar por la complejidad de las regulaciones internacionales. Al adherirse a las normas ISO, las empresas se aseguran de cumplir con los requisitos reglamentarios en numerosos mercados a nivel mundial.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (EP)

La tecnología en la vida

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece múltiples beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado primordial.

Asimismo, facilita la comunicación inmediata y la conexión con personas de todo el mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un paso hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas oportunidades y conocimientos.