Glosario de tecnología: qué significa Unidad de control

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Te puede interesar: Glosario de tecnología: qué significa Bus de dirección

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Te puede interesar: Glosario de tecnología: qué significa Clúster del disco duro

Qué es Unidad de control

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Reuters)/Dado Ruvic

La unidad de control (UC) es uno de los tres pilares principales que componen a la unidad de procesamiento central (CPU). Se encarga de buscar instrucciones en la memoria principal, para luego hacer la ejecución.

Te puede interesar: Glosario de tecnología: qué significa Gestión de derechos digitales (DRM)

Como se dijo antes, la unidad de control es parte de las tres partes principales de un CPU.

Tipos de unidad de control

Existe una pequeña clasificación la cual se debe tener en cuenta. Estas se basan principalmente en el tipo de máquinas donde se colocarán.

Primeramente, se debe mencionar que este tipo de unidad de control se utilizan usualmente en máquinas sencillas o que no tendrán un uso muy demandante.

En el caso de sus componentes principales, son los siguientes

Circuito de lógica secuencial.

Circuito de control de estado.

Circuito de emisión de reconocimiento de señales de control.

De manera adicional, se debe saber que está hecha a base de distintos tipos de cableados como es de esperarse.

Desde puertas lógicas, pasando por varios tipos de circuitos como los codificadores, decodificadores y otros más. También se menciona que este tipo de control posee una arquitectura fija.

Unidad de control microprogramada

En contraste con la anterior, esta UC está dentro de un micromemoria a la cual se ingresa de forma secuencial.

Como ya se mencionó, las microinstrucciones son el pilar de este tipo de UC. El algoritmo que se encarga de este tipo de UC está hecho por la descripción de un diagrama de flujo.

A diferencia de la unidad de control cableada, la microprogramada es muchísimo más simple y simple en cuanto a estructura se refiere.

Funciones de la Unidad de control

Al tratarse de una parte de del CPU, la unidad de control cuenta con una serie de funciones que debe cumplir

Se encarga de las diferentes unidades de ejecución del procesador.

También interpreta las instrucciones dadas.

Además de encargarse de las instrucciones, se centra en escribir los resultados en registros, variables o incluso en caches.

De igual manera, se centra en coordinar el movimiento de la información dentro y fuera del procesador principal.

Tiene la responsabilidad de informar a la memoria principal, distintos dispositivos y la unidad lógico-aritmética sobre cómo replicar acciones (En caso de ser necesario).

Siguiendo la línea anterior, se sabe que según el tipo de operación la unidad de control podría cambiar el orden las instrucciones o incluso su aceptación o no.

Controla las diferentes unidades de ejecución del procesador

Componentes de la unidad de control

A continuación, se nombrarán los componentes que tiene una UC

Decodificador y controlador. Su función es la de interpretar una instrucción para algún uso en el futuro. De igual manera, se permite extraer el código de operación de dicha instrucción.

Su función es la de interpretar una instrucción para algún uso en el futuro. De igual manera, se permite extraer el código de operación de dicha instrucción. Registro de instrucción. Guarda o almacena la instrucción que se está ejecutando.

Guarda o almacena la instrucción que se está ejecutando. Secuenciador. Se encarga de crear microórdenes que complementen la ejecución de la instrucción.

Se encarga de crear microórdenes que complementen la ejecución de la instrucción. Reloj. Otorga una serie de impulsos eléctricos a tiempo variable y constante.

Otorga una serie de impulsos eléctricos a tiempo variable y constante. Recuento de programa. Resguarda la dirección de memoria de la próxima instrucción a utilizar.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece diversos beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado primordial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas alrededor del mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un paso hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas posibilidades y aprendizajes.