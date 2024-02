Glosario de tecnología: qué significa innovación disruptiva

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Te puede interesar: Glosario de tecnología: qué significa Switching en informática

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa innovación disruptiva

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Freepik)

Innovación disruptiva se refiere a la introducción de un producto o servicio revolucionario que desplaza a los existentes y cambia radicalmente un mercado o industria. Esta innovación suele ser una solución mucho más sencilla, eficiente y/o barata que las existentes, lo que permite a nuevos entrantes alterar el estado del mercado.

Te puede interesar: Glosario de tecnología: qué significa Blockchain

Hoy en día, la innovación disruptiva está cambiando el mundo de manera acelerada. Como resultado, muchas industrias están experimentando una gran transformación y la competencia se intensifica al máximo. Estos cambios no solo tienen un efecto sobre los negocios existentes, sino también sobre las personas que dependen de ellos para su sustento.

Por lo tanto, es importante entender los principios de la innovación disruptiva y cómo puede aplicarse para mejorar o crear productos o servicios nuevos y más útiles.

Características de la innovación disruptiva

La innovación disruptiva es una forma de innovación que tiene como objetivo transformar los mercados existentes. Esta innovación se caracteriza por ser radicalmente diferente a los productos y servicios ya disponibles, ofreciendo nuevas soluciones y formas de hacer las cosas. Esto provoca cambios en los modelos de negocios existentes y genera nuevas oportunidades para aquellos que se atreven a explorar nuevos territorios.

Te puede interesar: Glosario de tecnología: qué significa nanomedicina

Aquí hay algunas características importantes que definen la innovación disruptiva.

Crea un nuevo mercado . La innovación disruptiva crea un mercado totalmente nuevo al ofrecer soluciones que no estaban disponibles antes. Esto puede ayudar a los consumidores a encontrar soluciones mejores y más eficaces para sus necesidades, lo que puede llevar a un mayor crecimiento del mercado en el futuro.

Tiene un impacto global . La innovación disruptiva no solo tiene el potencial de cambiar el panorama del mercado local, sino también mundial. Esto significa que puede tener un impacto en el desarrollo de la economía global y ayudar a elevar los estándares de vida en todo el mundo.

Se centra en la simplicidad . Los productos creados con la innovación disruptiva suelen centrarse en la simplicidad para permitir una fácil implementación y adopción por parte del usuario final. Esto significa que generalmente están diseñados para ser fáciles de usar, intuitivos e inclusivos para todos los usuarios sin importar su experiencia previa con el producto o servicio.

Puede incluir tecnología avanzada . Aunque algunas formas de innovación disruptiva no requieren tecnología avanzada, muchas veces está involucrada como parte del proceso creativo para mejorar la eficiencia y reducir costos. La tecnología avanzada puede incluir inteligencia artificial , blockchain, análisis predictivo entre otros elementos digitales modernos.

Crea oportunidades empresariales . La innovación disruptiva ofrece grandes oportunidades empresariales para aquellos que son capaces de reconocerlas y capitalizarlas antes que otros competidores del mercado. Estas oportunidades incluyen todo desde ampliar su base de clientes hasta obtener ventajas competitivas sobre sus rivales directos e indirectamente relacionados con su sector empresarial específico.

Diferencia entre innovación disruptiva e incremental

La innovación disruptiva e incremental son conceptos muy importantes en el mundo de los negocios. Se trata de dos tipos de innovación que comparten muchas características, pero que también presentan algunas diferencias clave.

La primera es la innovación disruptiva, que se refiere a la creación de un nuevo producto o servicio que cambia drásticamente el mercado existente. Esta innovación se caracteriza por el hecho de que crea nuevos mercados y accesibilidad para los consumidores, lo que significa que incluso las empresas establecidas pueden verse amenazadas por este tipo de innovaciones.

En contraste con esto, la innovación incremental es un concepto más conservador en el sentido de que mejora y modifica productos o servicios ya existentes. Esta innovación no crea un nuevo mercado, sino que mejora el producto o servicio actual para hacerlo más atractivo para los clientes existentes. A diferencia de la disruptiva, la incremental no suele amenazar a las empresas establecidas.

A continuación veremos algunas diferencias clave entre la disruptiva y la incremental.

La Innovación Disruptiva crea nuevos mercados y ofrece mayor accesibilidad a los consumidores. Por el contrario, la Innovación Incremental busca mejorar los productos y servicios ya existentes para satisfacer mejor las necesidades del cliente actual.

La Innovación Disruptiva puede amenazar a las empresas ya establecidas en un mercado determinado. Sin embargo, esto no suele ser el caso con la Innovación Incremental.

La Innovación Disruptiva tiende a ser más arriesgada debido al hecho de que se trata de crear algo completamente nuevo. Por otro lado, la Innovación Incremental es menos arriesgada porque consiste en mejorar lo ya existente.

La Innovación Disruptiva puede llevar tiempo antes de obtener resultados. Por su parte, con la Innovación Incremental es posible ver resultados inmediatos gracias a sus pequeñas mejoras.

Ejemplos de innovación disruptiva

La innovación disruptiva es una forma de innovación que se centra en el cambio radical y la creación de nuevos mercados. Los ejemplos de innovación disruptiva son múltiples y ayudan a entender mejor la idea. A continuación, se muestran algunos ejemplos clave para comprender mejor lo que significa.

Uber . Uber fue uno de los primeros ejemplos exitosos de innovación disruptiva. Antes del lanzamiento de Uber, el transporte privado era un lujo al que sólo podían acceder los ricos. Con la llegada de Uber, se creó un mercado completamente nuevo para el transporte privado, abriendo la puerta a todos aquellos que no estaban dispuestos a pagar los precios establecidos por otros proveedores tradicionales.

Airbnb . Airbnb también es otro gran ejemplo de innovación disruptiva. Antes del lanzamiento de Airbnb, reservar una habitación en un hotel era el único medio para obtener un alojamiento temporal durante tus viajes. Pero con la llegada de Airbnb, todo cambió y ahora hay muchas opciones más baratas para los viajeros, como casas enteras o habitaciones compartidas en hogares locales. Estas opciones han abierto el mercado del alojamiento turístico a todos aquellos que antes no podían permitirse de un hotel tradicional.

Netflix . Netflix es otro gran ejemplo de innovación disruptiva ya que ha cambiado radicalmente la forma en que las personas ven películas y programas de televisión. Antes del lanzamiento de Netflix, las personas tenían que ir a las tiendas para comprar DVDs si querían ver sus programas favoritos o películas en casa; sin embargo, con la llegada del streaming ahora pueden ver contenido desde cualquier dispositivo conectado a Internet sin tener que salir de casa o comprar DVDs caros y voluminoso.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.