Conoce el podcast de Bill Gates ‘Unconfuse me’: inteligencia artificial, cannabis y más temas cruciales

Los empresarios hablaron sobre el futuro y presente de la IA en la fuerza laboral. (Instagram: thisisbillgates)

Bill Gates, reconocido cofundador de Microsoft y figura prominente en la esfera de la filantropía global, ha sumado una nueva faceta a su extenso repertorio: la producción y presentación de podcasts.

Gates, quien ha participado previamente en diversas iniciativas de este formato, ahora lidera ‘Unconfuse Me’, un espacio que busca arrojar luz sobre algunos de los temas más complejos y urgentes de esta era.

A través de una serie de episodios, se abordan cuestiones de inteligencia artificial, crisis climática, y salud pública, entre otros, contando con la participación de expertos destacados en cada campo.

“¿Qué haces cuando no puedes resolver un problema? Me gusta hablar con personas inteligentes que puedan ayudarme a comprender mejor el tema. A este proceso lo llamo “desconcertarse” (getting unconfuse, en inglés) y creo que es una de las mejores maneras de aprender algo nuevo”, escribió Gates en la descripción de su podcast, el cual está disponible en Apple Podcast, Spotify, YouTube y en su página Gates Notes.

El primer episodio se lanzó en julio del 2023. (YouTube: Bill Gates)

Por ejemplo, en un episodio dedicado a la inteligencia artificial, Gates sostuvo una conversación reveladora con Sam Altman, una de las figuras clave en el desarrollo de esta tecnología, iluminando así las potencialidades y desafíos que presenta para el futuro de la humanidad.

Aprendiendo nuevos temas con Gates

El empresario resume la esencia de su podcast con una simple frase “trata sobre aprender algo nuevo”. El primer episodio se publicó el 27 de julio del 2023 y desde ahí, se han subido seis entregas más, ya que hay un capítulo aproximadamente cada mes.

Quiénes han participado en ‘Unconfuse Me’

En los siete capítulos disponibles, Bill Gates ha conversado con diversas de figuras pertenecientes a diversas áreas, desde la academia, tecnología y entretenimiento.

En este episodio se habló de salud mental. (YouTube: Bill Gates)

En el primer episodio, sostuvo un diálogo con la pareja de actores Seth Rogen y Lauren Miller Rogen, sobre salud mental, el Alzheimer y el cannabis. Los artistas y el filántropo hablaron, incluso, de la importancia de dormir para tener un buen estado de ánimo.

Sal Khan fue su segundo invitado, a quien considera un ”verdadero pionero en aprovechar el poder de la tecnología para ayudar a los niños a aprender”, ya que es el fundador de la popular plataforma educativa Khan Academy. Con él, habló sobre los alcances de la IA en el ámbito educativo.

Cada episodio toma por título el nombre del invitado. El tercer episodio se llamó “Questlove”, dado que entrevistó al popular músico, cineasta y autor. “El ganador del Grammy y del Oscar también es un defensor de los alimentos de origen vegetal, así que cuando tuve algunas preguntas sobre el futuro de los alimentos, supe que tenía que sentarme con él”, contó Gates.

Los invitados deben llevar un álbum musical. (YouTube: Bill Gates)

Por su parte, en el cuarto capítulo se habló de lingüística con el académico y podcaster John McWhorter, a quien Gates le ayudó a comprender por qué el inglés era tan irregular, cómo sería el idioma ideal, por qué todos los dialectos son iguales y más.

Inteligencia artificial, un tema recurrente para Gates

El quinto y sexto capítulo fueron dedicados a la inteligencia artificial. Con Yejin Choi, profesora de informática en la Universidad de Washington, dialogó sobre como verdaderamente funciona un modelo de IA.

Ella explicó, paso a paso, como se entrena un sistema con esta tecnología, así sobre la importancia de que las universidades inviertan en educar a sus estudiantes en inteligencia artificial.

Por otra parte, con Sam Altman la conversión giró entorno a cómo la IA está transformando el mercado laboral y de las preocupaciones que hay sobre el tema en cuestión.

Los empresarios hablaron de ChatGPT. (Instagram: thisisbillgates)

Ambos empresarios comprenden que las personas vean a la IA como algo inquietante porque es una tecnología muy nueva que ha ganado un protagonismo sin precedentes. Por tanto, tanto como Gates y Altman, señalaron que era importante comprenderla y educarse en IA para no verla desde el miedo.

Finalmente, en el séptimo capítulo, contó con la participación de Hannah Ritchie, investigadora de Our World in Data para tocar el cambio climático.