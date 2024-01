Galaxy S24: Cómo usar inteligencia artificial para traducir llamadas de voz en tiempo real

cómo traducir llamadas de voz en tiempo real con el celular

¿Te imaginas un mundo en el que todos hablemos el mismo idioma y nos podamos comunicar de la mejor forma? Bueno, muchos lo han pensado y siempre se plantea la idea con inteligencia artificial para que esta tecnología se adapte a todas las personas ya que, actualmente, eso es posible pero en mundos corporativos.

Te puede interesar: Esta es la nueva forma de buscar en Google, basta con dibujar un círculo y decirle adiós a las letras

Ahora, se ha presentado la nueva serie de Samsung, Galaxy S24, que trae avances significativos con inteligencia artificial y de la mano de Google.

Traducción de voz, mensajes, edición de mensajes, fotos con la mejor resolución y más opciones con IA.

Cómo traducir llamadas de voz

Normalmente en las empresas grandes hay diferentes equipos con personas que hablan idiomas diferentes y si alguno no conoce la lengua de su compañero, existen opciones básicas como traducción de voz en llamadas. Ahora, existe otro panorama y es lo más probable, que no se pueda tener ese trabajo deseado por no saber cierto idioma.

Te puede interesar: ¿Sabías que las huellas dactilares no son únicas? esto dijo la inteligencia artificial

Con esa premisa, podemos ver que la IA se ha llevado por fortuna a los usuarios que tienen un móvil, ya que esta serie de dispositivos tienen una función para traducir en tiempo real llamadas de voz.

Es muy sencillo, al hacer la llamada se escoge la opción de IA, se configuran los idiomas que se necesitan y listo, problema resuelto si no se habla el mismo idioma y mucho más, si no se tiene internet, pues no es necesaria la conectividad a ese servicio.

Se podrá usar español, inglés, coreano y portugués en las llamadas (Infoabae)

Traducir mensajes o conversaciones en tiempo real

De otro lado, es posible usar inteligencia artificial para traducir conversaciones que se lleven a cabo físicamente, algo así como el traductor de Google que escucha a una persona, transcribe en texto y reproduce la traducción en audio.

Te puede interesar: Tres funciones con inteligencia artificial para crear música y hablar con personajes históricos usando Alexa

Así mismo se podrán editar y resumir automáticamente textos.

Este es el caso del sistema Chat Assist, el teclado Samsung con IA generativa que aparece en todas las aplicaciones de mensajería o de redacción de notas y ofrece, con un solo toque, personalizar el tono de cualquier mensaje que se escriba (formal, informal, social media, etc).

Traducción de texto en celular S24 galaxy de Samsung (samsung)

Edición de fotografía con inteligencia artificial

En las versiones S24, S24+ y S24 Ultra se podrán editar fotografías con funciones basadas en IA.

Por ejemplo, podremos eliminar personas u objetos que no necesitemos en la imagen. Así mismo, hay algo curioso que servirá a muchos usuarios, se trata de la opción para mover personas de la foto después de haber tomado la imagen.

Es muy sencillo, solo se deberá seleccionar la opción de edición, luego a la izquierda de la pantalla ir al círculo azul con una estrella que determina la opción de IA, a continuación Generar e inmediatamente con el dedo seleccionar la persona o el objeto que se quiere mover de la foto.

Automáticamente, el software del equipo hace el recorte y lo que resta es mover con el dedo la figura y ponerla donde la necesitemos.

Edición de fotos con inteligencia artificial que permite mover personas o cosas (Infobae)

En materia de IA, otra de las mejoras en el Galaxy S24 que proporciona esta tecnología está en la cámara, la cual tiene un desempeño más óptimo en modo nocturno, incluyendo la toma de videos, y en acercamiento (zoom) de mayor calidad.

Tiene cámara de 50 MP, zoom nocturno de 5X y grabación de video en 8K.

De hecho, se podrá reproducir cualquier video, con solo tocar la pantalla, en cámara lenta.