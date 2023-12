Cómo usar Copilot, la IA de Microsoft, en móviles Android y iPhone

El chatbot de Windows está enlazado con GPT-4 para generar mejores resultados. (Freepik)

Microsoft lanzó la aplicación Copilot en Android, mientras que en dispositivos iOS los usuarios tendrán que esperar un tiempo más.

Te puede interesar: ¿Es seguro iniciar sesión con la cuenta de Facebook en otros sitios?

La app ya está disponible para descarga gratuita en Google Play Store, por lo que solo se necesita buscarla y luego iniciar sesión con una cuenta de Microsoft para poder disfrutarla.

Esta plataforma entrará a competir directamente con ChatGPT que también, tiene una aplicación oficial, luego del cambio de nombre de Bing Chat, que fue el nombre inicial del proyecto de IA de la compañía cuando añadió esta tecnología a su buscador.

Características y ventajas de Copilot

Como en cualquier otra plataforma de este estilo, la interacción se basará en las preguntas y respuestas, además de las solicitudes a través de textos.

Te puede interesar: Por qué se deben disfrutar los videojuegos de pie y nunca sentado

A partir de allí, será posible crear contenidos como correos electrónicos, resúmenes, solicitar imágenes, gracias a la integración con DALL-E 3, y enlazarse con aplicaciones de terceros.

Una de las diferencias más importantes, respecto a Bing Chat, es el acceso gratuito al modelo GPT-4 de OpenAI.

Te puede interesar: Aumentan las ofertas de trabajo que exigen conocimientos en IA: esto pide el mercado mundial

Este modelo de lenguaje es el más avanzado de la empresa, que también está disponible en ChatGPT, pero en esa aplicación se necesita una suscripción de pago mensual.

Otro aspecto relevante es la conexión continua a internet. Esto garantiza que Copilot tenga información actualizada en tiempo real de lo que está sucediendo en el mundo y sus respuestas no se vean limitadas.

El chatbot de Windows está enlazado con GPT-4 para generar mejores resultados. (Microsoft)

Sobre el tratamiento de datos, Microsoft asegura en la descripción de la aplicación que protegerá la información de los usuarios al no almacenarla, además de no tener acceso visual a los datos y no usarlos para entrenar otros modelos.

La idea de la compañía es llevar a este asistente virtual a más escenarios, como los entornos empresariales, al poder personalizar la experiencia del chatbot para Microsoft 365 y crear copilotos independientes.

“Reúne un conjunto de poderosas capacidades conversacionales, desde GPT personalizados, complementos de IA generativa y temas manuales. Puede personalizar Copilot para Microsoft 365 con sus propios escenarios empresariales: cree, pruebe y publique copilotos independientes y GPT personalizados, y administre y proteja sus personalizaciones y copilotos independientes con el acceso, los datos, los controles de usuario y los análisis adecuados”, explicó la empresa.

Microsoft ha anunciado la integración de la tecnología GPT-4 Turbo de OpenAI y el generador de imágenes DALL-E 3 en su asistente de inteligencia artificial Copilot. (Microsoft)

Cómo activar Copilot en Windows

El asistente con IA no solo está disponible a través de la web y su reciente versión para celulares. También cuenta con la opción de habilitarlo como una aplicación propia de Windows 11, que debería activarse automáticamente por medio de una actualización del sistema operativo.

Usualmente, estas nuevas versiones se instalan sin que el usuario tenga que hacer un proceso manual, por lo que a algunos ya les podría aparecer el ícono de Copilot en su barra de inicio, desde donde pueden acceder al chatbot o también pulsando las teclas “Windows + C”.

En caso de que se haya instalado la actualización pero el atajo en el teclado no funcione o active otra función de Windows, los usuarios deberán ingresar a la aplicación “Ajustes” o “Configuración” y seguir estos pasos:

- Hacer clic sobre la opción “Personalización”.

- Seleccionar el botón “Barra de tareas”.

- Activar el botón especial “Activar Copilot”.

Una vez que se activa, Copilot ocupará la sección lateral derecha de la pantalla del computador y los usuarios podrán acceder a todas sus capacidades como si se tratara de una ventana de chat. Esto facilita la realización de cualquier otra actividad en otros programas sin tener que abrir y cerrar la ventana de la inteligencia artificial.