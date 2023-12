Apple renovó el servicio de Mapas con realidad aumentada

iOS 17.2 introduce funcionalidad avanzada en geolocalización sin comprometer la privacidad de datos, a través de Apple Maps con realidad aumentada. (REUTERS/Dado Ruvic)

Con la nueva actualización del sistema operativo de Apple a su versión iOS 17.2., los usuarios de iPhone podrán acceder a una mejora en las funciones de geolocalización de Apple Maps, en especial aquellas relacionadas con la realidad aumentada. Según la página web de soporte de la compañía, el objetivo de esta nueva actualización del software es el de fortalecer la velocidad y precisión de estas características.

Por ejemplo, las funciones inmersivas de la aplicación, como las direcciones en realidad aumentada, además de la opción de refinar ubicación, recopilarán información sobre “puntos característicos” como son denominados por la compañía. Estos sirven como un método de los celulares para captar las formas básicas del ambiente que rodea a los usuarios siempre y cuando estos objetos sean estáticos.

Como una forma de protección a la privacidad de los usuarios, Apple indicó que estos datos no incluyen fotografías ni imágenes, y los puntos característicos recabados no son legibles por personas y solo se pueden interpretar por el sistema del dispositivo.

Esta nueva capacidad de los celulares de Apple utiliza aprendizaje automático para comparar los puntos característicos con los datos de referencia que ya aparecen en Apple Maps y se presentan en la pantalla del iPhone. La cámara, que es la base de la realidad aumentada del servicio, omite objetos en movimiento como personas y vehículos.

La aventajada tecnología AR de Apple Maps recoge información de "puntos característicos" para mejorar la navegación sin almacenar imágenes personales.

El final de este proceso de comparación entre los puntos característicos y la referencias establecidas por Apple Maps, el sistema de la compañía permite a la aplicación ubicar la posición exacta del usuario con respecto a su espacio, de forma que se pueda proporcionar direcciones detalladas para caminar mientras se utiliza la realidad aumentada.

La función se activa de forma automática cuando se aplica la visión inmersiva de Apple Mapas. Además, la información de referencia de Apple se actualiza automáticamente para garantizar que la experiencia sea mucho más fluida y precisa cada vez que esta función sea requerida.

Estas no son las únicas medidas de seguridad de la privacidad pues los datos que Apple recopila no se almacenan en un servidor, sino que están encriptados y no son asociadas con ningún usuario individual ni Apple ID, de modo que todos los usuarios son anónimos y tampoco se pueden reconstruír las imágenes captadas a partir de una interpretación de los datos.

Sin embargo, según Apple, solo un “atacante extremadamente sofisticado” que tuviera acceso al sistema de codificación de la empresa podría recrear una imagen a partir de los puntos característicos, pero dado que los datos están encriptados y limitados solo a Apple, “un ataque y recreación son extremadamente improbables”.

La realidad aumentada de Apple Maps se convierte en una herramienta esencial para ciclistas que buscan rutas detalladas en España y Portugal. (APPLE)

El hecho de que esta característica requiera datos recogidos por los usuarios para funcionar correctamente implica que Apple también incorporó un método que garantice que esta función sea opcional y sean ellos quienes decidan si desean compartir estos datos con la aplicación. Para esto, deberán ingresar a Ajustes, seleccionar la opción Privacidad y Seguridad, y luego Análisis y Mejoras. El interruptor llamado “Mejorar la Precisión de Ubicación AR” se encontrará encendido automáticamente.

Vistas tridimensionales de ciudades

La función de realidad aumentada también sirve como base para la aplicación de una vista tridimensional de la ciudad con gran detalle, navegación mejorada, indicaciones inmersivas para caminar utilizando realidad aumentada y PDI (puntos de interés) creados a mano de algunos de los puntos más icónicos de cada ciudad.

Los mapas de Apple han incorporado recientemente instrucciones detalladas destinadas a ciclistas, las cuales ya se encuentran disponibles en España y Portugal. Estas instrucciones permiten a los ciclistas visualizar anticipadamente la pendiente de la ruta, obtener información sobre el estado del tráfico en las carreteras y acceder a datos de altitud en tiempo real.

Se diseñaron a medida lugares emblemáticos y de interés turístico como el Museo del Prado, el Castillo de San Jorge o la Sagrada Familia, que se aprecian en vista diurna pero también nocturna. El modo nocturno, además, activa al anochecer el resplandor de la luna.