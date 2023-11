Dua Lipa y Tim Cook: reveló detalles de su vida LGBTIQ, candidatos para su reemplazo y más

Cook reveló algunas perspectivas personales en el podcast de la cantante llamado ‘Dua Lipa: At your Service’. (infobae)

Dua Lipa invitó a su casa al CEO de Apple, Tim Cook, para conversar por casi 45 minutos acerca de temas personales, estrategias ambientales de la empresa, trabajo infantil, sobre ser uno de los pocos líderes tecnológicos abiertamente gay del mundo e incluso, el uso que los jóvenes le dan a su celular.

‘Dua Lipa: At your Service’ es un programa de BBC en el que la cantante inglesa mantiene charlas con importantes figuras sobre temas como la reinvención, el sexo y las relaciones, los psicodélicos y más. Para esta ocasión, Timothy Donald Cook, director ejecutivo de Apple desde 2011, fue su invitado.

“Tengo entendido que harás una sola entrevista en tu visita a Reino Unido y me siento muy afortunada de que me escogieras”, dijo la interprete de éxitos como ‘Dance The Night’ y ‘No Rules’ para dar inicio a la conversación. Cook es conocido por mantener su vida privada ajena a los medios y por conceder limitadas entrevistas.

Dua Lipa entrevistó a Tim Cook para su podcast, el cual se graba desde la sala de estar de la cantante. (BBC)

Único CEO abiertamente gay en Fortune 500

La lista Fortune 500 es una lista publicada de forma anual por la revista Fortune que presenta las 500 mayores empresas estadounidenses de capital abierto a cualquier inversor según su volumen de ventas. En 2014, Tim Cook era el único director ejecutivo que se había declarado abiertamente gay dentro de esa lista.

“Hoy, casi diez años después, ese número ha aumentado a cuatro”, puntualizó la cantante con el objetivo de preguntarle a Cook porque creía que aún no se veía una representación igualitaria de la comunidad LGBTIQ en esos cargos tan altos.

El ejecutivo hizo referencia a que dentro de algunas empresas hay un “techo de cristal” o un conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones que dificulta a ciertas grupos sociales tener acceso a puestos de alta dirección.

“Hemos destruido el techo de cristal en Apple, lo hemos hecho añicos. Pero creo que en un gran número de empresas todavía existe. Mi profunda creencia es que todos deben ser tratados con dignidad y respeto. Pienso que todavía hay un techo para no solo la comunidad LGBTQ, sino también para las mujeres, para las personas de color y tenemos más trabajo por hacer, definitivamente”, sostuvo Cook.

Cook se declaró abiertamente homosexual en 2014. REUTERS/Carlos Barria/Pool

“Quiero que el próximo CEO venga de dentro de Apple”

Cook dijo que no pasaría otros diez como CEO de Apple en 2021, lo que significa que como muy tarde, el reemplazo llegará en 2030. Posiblemente antes. A Dua Lipa le dijo que “somos una empresa que cree en los planes de sucesión, por lo que tenemos planes muy detallados”.

“Siempre puede pasar algo impredecible. Mañana podría cruzar la acera en el momento equivocado. Espero que eso no ocurra. No puedo decir quién está en la línea de sucesión, pero mi trabajo es preparar a varias personas para la capacidad de hacerlo con éxito, y realmente quiero que el próximo CEO venga de dentro de Apple”, explicó Cook.

Trabajo infantil en minas de cobalto

“Me estaba preguntando, mi nuevo iPhone 15, ¿pueden garantizar que el cobalto que está en ese teléfono no ha sido extraído utilizando trabajo infantil en la República Democrática del Congo?”, preguntó Dua Lipa. De inmediato Tim Cook respondió que eso podía garantizárselo completamente.

“Nuestro objetivo a largo plazo es no tomar nada de la Tierra para fabricar nuestros productos”. Cook destacó que ya utilizan “cobalto 100% reciclado en Apple Watch y otros materiales reciclados”.

Cook aseguró que Apple está comprometida con alcanzar la neutralidad de carbono para 2030. REUTERS/Yves Herman/File Photo/File Photo

Para los materiales que deben ser extraídos, mencionó que hay “un nivel intenso de rastreo en nuestra cadena de suministro, hasta la mina y la fundidora”, para evitar el uso de “trabajo infantil”.

La minería de cobalto en la República Democrática del Congo, que posee aproximadamente el 60% de las reservas mundiales de este mineral esencial para la fabricación de baterías de iones de litio, ha sido objeto de escrutinio internacional debido a informes de prácticas laborales inseguras y la explotación de trabajo infantil.

La presión por satisfacer la demanda global y la falta de regulaciones adecuadas han resultado en condiciones de trabajo precarias y peligrosas.

Crisis climática

Cook, afirmó que “la compañía opera con energía 100% renovable hace varios años”, reconociendo que “esto no era suficiente”. Enfocándose más allá de la empresa, destacó la importancia de considerar la cadena de suministro y el consumo energético en “las casas y oficinas de los clientes”.

Con un compromiso ambiental ampliado, Cook reveló el ambicioso objetivo de Apple, “llevar todo el ciclo del producto a ser carbono neutral para el año 2030″.

Tim Cook incluso reconoció que intenta no usar tan excesivamente su celular. REUTERS/Loren Elliott

Destacó los avances ecológicos de la compañía, indicando que “algunos modelos del Apple Watch ya son carbono neutral”. Esta meta se alcanzó “siete años antes” de lo previsto, gracias al uso de “un alto grado de material reciclado” y la minimización de la extracción de recursos, lo cual “crea emisiones de carbono”, según lo explicó.

Además, se optimizó el embalaje y el transporte, privilegiando el marítimo sobre el aéreo por ser “una forma de transporte con mucho menores emisiones de carbono”.

“Creo que hay un uso excesivo de smartphones”

Incluso, el CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo reconoce que las generaciones más jóvenes sufren de un “uso excesivo de smartphones”.

“¿De verdad quieres pasar cinco horas en tu celular?”, es la pregunta que le realizó Cook a los jóvenes usuarios de iPhone al recordarles que este dispositivo tiene una herramienta que permite visualizar el tiempo en pantalla.

El ejecutivo también reflexionó sobre su propio uso tras revelar que cuando testeó dicha función, descubrió que el hecho de estar pendiente a las notificaciones, le quitaba mucho tiempo. “No necesito estar pendiente de lo que está ocurriendo en el momento”, dijo.

“Siempre digo, si pasas más tiempo viendo tu celular que viendo los ojos de una persona, estás haciendo lo incorrecto”, concluyó.