Este implante tiene tecnología que ayuda a caminar a quienes tienen Parkinson

Marc Gauthier, paciente diagnosticado con Parkinson. (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois /CHUV)

Un conjunto de investigadores del Centre Hospitalier Universitaire Vaudois de Suiza, creó un sistema de sensores especializados que se instalan en la columna de los pacientes diagnosticados con Parkinson para ayudarles a caminar con facilidad de forma autónoma.

Te puede interesar: Esta inteligencia artificial es la nueva rectora y líder de una escuela en Inglaterra

Este dispositivo, que involucra la estimulación de zonas específicas de la médula espinal, aún se encuentra en fase de prueba pero ya se ha registrado uno de los primeros casos de éxito: Marc Gauthier, un hombre de 63 años de edad con un diagnóstico de Parkinson degenerativo.

“Prácticamente no podía caminar sin caerme frecuentemente varias veces al día (...) Ahora ya no tengo miedo ni de subir las escaleras. Todos los domingos voy al lago y camino más o menos 6 kilómetros. Es increíble”, indicó Gauthier al medio británico The Guardian.

Te puede interesar: Dos funciones con las que WhatsApp protege la privacidad durante las llamadas

La instalación de este implante no solo requiere de un correcto análisis de los nervios de la columna con el dispositivo, sino que tambié,n necesita de un estudio exhaustivo de la médula espinal para identificar las ubicaciones exactas que afectaban la transmisión de los impulsos eléctricos que generaban el movimiento de las piernas.

Marc Gauthier, paciente diagnosticado con Parkinson. (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois /CHUV)

Una vez que estos lugares son identificados, los investigadores implantaron electrodos que conducen electricidad para verificar si podían estimular la actividad en estas zonas del cuerpo para generar movimiento.

Te puede interesar: Buen Fin en México: así se vivirá en Amazon

El sistema de movimiento desarrollado por los investigadores también consiste en dos sensores de movimiento ubicados en cada una de las piernas del paciente. De esta forma, cuando Gauthier camina, estos dispositivos envía señales eléctricas a las neuronas espinales ubicadas en la columna.

De esta forma se busca corregir los impulsos eléctricos que se envían a las piernas desde el cerebro para restaurar la movilidad en ellas de forma adecuada sin necesidad de que se generen inconvenientes en el traslado del paciente.

“Es increíble cómo estimulando la médula espinal en lugares específicos tal y como se hace con los pacientes parapléjicos, también se pueden corregir los trastornos al caminar que provoca la enfermedad de Parkinson”, indicó Jocelyne Bloch, neurocirujana y profesora del Centro Hospitalario Universitario de Vaud, que fue la co-directora de la investigación.

Ayuda a personas con parálisis

El mismo equipo de investigación de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, también pudieron crear un sistema previo que establecía una conexión directa entre el cerebro y la medula espinal para permitir que personas con parálisis puedan caminar.

En los primeros meses del año 2023, Gert-Jan Oskam, un hombre de 40 años de edad que llevaba más de una década inmovilizado luego de haber sufrido un accidente de tránsito, pudo volver a caminar con la ayuda de un implante que establece una conexión directa entre el cerebro y la médula espinal.

El primer paciente que logra caminar con este dispositivo que conecta el cerebro con la medula espinal. (Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois)

Este trabajo es realizado por medio de 64 electrodos, que recogen los estímulos y los traducen en datos digitales, en una fase que también cuenta con el aprendizaje a través de inteligencia artificial.

Este procedimiento permite que el dispositivo registre las intenciones de movimiento del paciente y las transmita de manera inalámbrica a una unidad de procesamiento externa, que luego traduce esas señales en órdenes para estimular los músculos que se necesitan para caminar.

“La estimulación antes me controlaba a mí y ahora controlo la estimulación con mi pensamiento. Cuando decido dar un paso, la simulación se activará tan pronto como lo piense”, contó el hombre de 40 años.

Llegar a ese objetivo requiere de más investigación y desarrollo, porque uno de los problemas que necesitan resolver es reducir el tamaño del sistema para que sea más ligero y portátil.