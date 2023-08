Por qué Dragon Ball FighterZ, WWE 2K23 y Descenders son tendencia con Xbox

Los títulos gratis se deben descargar con una suscripción a Xbox Live Gold.

Los gamers de consolas Xbox tienen la posibilidad cada fin de semana de disfrutar una serie de juegos gratuitos, si cuentan con una suscripción a Xbox Live Gold, el servicio base de estos dispositivos.

Para el primer fin de semana de agosto de 2023, que va hasta el domingo 6, los jugadores tendrán la oportunidad de acceder a una variedad de títulos de diferentes géneros, con la opción de probarlos y en caso de gustarles adquirirlos una vez termine el fin de semana.

En esta ocasión los títulos gratuitos serán Dragon Ball FighterZ, WWE 2K23 y Descenders, tres juegos diferentes y que en algunos casos han tenido un gran recibimiento por la crítica especializada.

Cómo descargar los juegos gratuitos

La primera condición es tener una Xbox One o una Xbox Series X|S.

En segundo lugar se debe contar con una suscripción activa a Xbox Live Gold o Game Pass, ya que este es uno de los beneficios de pagar esa mensualidad.

Luego en la consola hay que dirigirse a la Microsoft Store y en el área de suscripciones de Xbox Store entrar a la sección para miembros Gold, allí se encontrará la colección de Días de juego gratis para seleccionar los títulos que se quieren descargar.

Una vez termine el fin de semana, los juegos dejarán de ser gratuitos y se deberá pagar por ellos. Por eso estos días sirven para conocer los títulos antes de decidirse a comprarlos.

Dragon Ball FighterZ y WWE 2K23 son dos juegos de lucha. El primero fue lanzado en 2018 y es una de las entregas mejor valoradas de la franquicia por la gran cantidad de personajes. Mientras que el segundo salió en 2023 y ha tenido buenas críticas después de versiones anteriores mal valoradas.

Xbox Live Gold se transforma

Microsoft hará un cambio en sus servicios de suscripción. Acabará con Xbox Live Gold y creará Game Pass Core, un nuevo nivel que llegará el 14 de septiembre tomando como base los beneficios del antiguo servicio.

Game Pass Core mantendrá la posibilidad de jugar en línea y agregará un catálogo de más de 25 juegos de Xbox Studios, Bethesda y otros desarrolladores destacados.

A diferencia de los Juegos con Gold, que ofrecían dos juegos gratuitos mensuales, la nueva versión ofrece una selección fija de títulos, con la adición periódica de nuevas incorporaciones para mantener fresca la biblioteca.

El cambio de enfoque también se refleja en el precio. A pesar de la transición, Microsoft ha asegurado que los suscriptores de Xbox Live Gold mantendrán sus precios actuales al pasar a Game Pass Core.

En cuanto a la propiedad de los juegos, aquellos títulos reclamados previamente con Xbox Live Gold seguirán siendo propiedad del usuario, lo que significa que no será necesario mantener la suscripción para acceder a ellos a través de la retrocompatibilidad en Xbox One y Xbox Series X.

En el caso de los juegos de Xbox 360, Microsoft confirmó que los jugadores no necesitarán una suscripción para descargar o disfrutar de los juegos vía retrocompatibilidad, ya que estos siempre han sido propiedad de ellos.

La lista de juegos que se regalarán con Game Pass Core será la siguiente:

- Among Us

- Descenders

- Dishonored 2

- Doom Eternal

- Fable Anniversary

- Fallout 4

- Fallout 76

- Forza Horizon 4

- Gears 5

- Grounded

- Halo 5: Guardians

- Halo Wars 2

- Hellblade: Senua’s Sacrifice

- Human Fall Flat

- Inside

- Ori & The Will of the Wisps

- Psychonauts 2

- State of Decay 2

-The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited