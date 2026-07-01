Las exportaciones del sector agropecuario liquidaron más de USD 3.000 millones en junio

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En plena cosecha gruesa, el agro liquidó USD 3.007 millones en junio, lo que implica un 12% más de divisas en relación a mayo, pero un 18% menos respecto de igual mes del año pasado. De esta forma, el acumulado anual total asciende a USD 13.378 millones que, comparado con el mismo período de 2025, significó una caída del 13%.

Así lo informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representa a las empresas que aportan el 48% de las exportaciones argentinas.

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Gustavo Idígoras, presidente de la entidad, señaló que “el flujo de ingreso de divisas muestra un año normal en términos históricos, en donde la comercialización de trigo, girasol y maíz ha sido firme”.

“El inicio de la cosecha de soja entre mayo y junio está ratificando que vamos a tener un año estable y bastante estandarizado en cuanto a ingreso anualizado de divisas en todos los meses”, proyectó.

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El agro liquidó USD 3.007 millones en junio. REUTERS/Agustin Marcarian

Por lo tanto, “no vemos ningún tipo de modificaciones o condiciones excepcionales que puedan modificar este ritmo de divisas”, dijo Idígoras.

Explicó que la comparación con el año anterior genera algunas diferencias, en primer lugar, por los precios internacionales, y en segundo, por el programa excepcional de divisas de octubre pasado, que que generó impactos a la baja, dada la acumulación del ingreso de divisas en esos meses.

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Para 2026, se espera que el agro liquide un total de USD 35.375 millones. Es importante mencionar que la agroindustria representa más del 70% del total exportado en la mitad de las provincias en términos de valor, según destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En 2025, el sector registró exportaciones por USD 51.369 millones, de acuerdo con la base de datos de exportaciones provinciales por rubros del Indec. Este monto representó el 59% del total de las exportaciones argentinas.

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Si bien esta participación se ubicó 10 puntos porcentuales por debajo del máximo alcanzado en 2020 y 2021, el valor exportado en 2025 constituye el tercer registro más elevado de la serie histórica en términos absolutos, solo superado por los alcanzados en 2021 y 2022.

La BCR precisó que al considerar el valor absoluto de las exportaciones agroindustriales por provincia, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba encabezan el ranking. En conjunto, estas jurisdicciones exportaron USD 58.786 millones en 2025, de los cuales USD 40.642 millones correspondieron a productos agroindustriales.

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En 2025, el sector registró exportaciones por USD 51.369 millones. EFE/ Ministerio De Agricultura/Archivo

En consecuencia, concentraron el 67,5% del total de las exportaciones argentinas y, específicamente en el caso de la agroindustria, explicaron el 79,1% de las ventas externas del sector.

Se espera que la baja escalonada de retenciones anunciada a principios de junio continúe promoviendo las exportaciones del sector. A saber, en el caso del trigo y la cebada, se dispuso una reducción de los derechos de exportación aplicados a los granos, cuya alícuota pasó del 7,5% al 5,5%.

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Asimismo, la normativa estableció nuevas tasas para diversos productos derivados de ambas cadenas —entre ellos harinas, sémolas, almidones, malta y otros subproductos industriales—, con alícuotas que oscilan entre el 1% y el 3,5%, según el producto.

Para el poroto de soja, la alícuota vigente del 24% se reducirá de manera gradual: descenderá al 21% en diciembre de 2027 y al 15% en diciembre de 2028, con el inicio del cronograma previsto para enero de 2027.

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En el caso del aceite de soja, la reducción también comenzará en enero de 2027, de modo que las alícuotas actuales, ubicadas entre el 18% y el 22%, convergerán a un rango de entre el 11% y el 14% hacia fines de 2028.

Para el maíz y el sorgo, algunas posiciones arancelarias quedarán exentas de derechos de exportación, mientras que otras reducirán sus alícuotas del 8,5% al 5,5% al cierre de 2028. En cuanto al girasol, el decreto prevé una reducción escalonada de los derechos de exportación para semillas, aceites y otros productos derivados.

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Mientras que determinadas variedades de semillas quedarán exentas, algunas posiciones correspondientes al aceite de girasol pasarán de alícuotas de entre el 2,5% y el 4,5% en 2026 a un rango de entre el 1% y el 3% hacia fines de 2028.