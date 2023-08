Seis consejos para crear un podcast exitoso en Spotify

Un podcast puede publicarse de forma diaria, semanal, cada 15 días o mensual. (REUTERS/Dado Ruvic)

Ya que los podcast han aumentado su popularidad durante los últimos años y Spotify es una de las plataformas más utilizadas para el consumo de este tipo de contenido, la aplicación ha compartido algunos consejos con su comunidad para quienes deseen iniciar la producción de sus programas tengan más probabilidades de ser exitosos.

En particular, todos están centrados en las etapas más tempranas de la creación del contenido, por lo que la plataforma de audio indicó que una buena forma de iniciar a publicar podcasts (que funcionan tanto para Spotify como para otras plataformas de distribución de audio), es siguiendo estas seis recomendaciones:

Elegir un tema

Este es uno de los puntos más importantes de la etapa de producción de un podcast pues de él se desprenden otros como el nombre, el formato e incluso el estilo que debería tener el/los conductores del programa.

La temática puede ser especializada y enfocarse en un área en particular que debería estar alineada con los intereses de los locutores para que estos puedan tener más información al respecto o incluso proyectar su entusiasmo al profundizar su conocimiento.

De la elección del nombre de un podcast se desprenden otros aspectos importantes como el nombre, el formato e incluso el estilo que debería tener el/los conductores del programa.

Seleccionar el formato correcto para la audiencia

El tipo de dinámica que se tendrá al interior del programa debe ser elegido cuidadosamente pues aunque hay gran variedad (informativos, crónicas, narrativos, entrevistas, paneles, etc.) no todos serán adecuados para el tipo de programa que se pretende hacer ni atraerán a la misma audiencia.

El formato estará determinado por el tipo de tema que se buscará difundir, el conocimiento que se tenga al respecto y el estilo de comunicación que tenga el/los conductores.

Planear el formato de los episodios

La planificación de la estructura de cada programa ayuda mucho al momento de iniciar la grabación del podcast pues tanto el productor como los conductores involucrados en el proyecto saben qué esperar, qué tipo de información se requiere (para investigar de forma oportuna) e incluso cuál sería la duración aproximada de cada uno.

Algunas de las preguntas que se deberán responder en esta etapa son: ¿el programa tendrá segmentos recurrentes?¿habrá entrevistas o dinámicas con los entrevistados?¿se hará una recapitulación al final del episodio?¿cada episodio tendrá una introducción especial?, entre otras.

El formato de los episodios está determinado por el tipo de tema que se buscará difundir, el conocimiento que se tenga al respecto y el estilo de comunicación que tenga el/los conductores. (Foto: Getty Images)

Elegir un nombre llamativo

El nombre del podcast en general debe ser atractivo para que otros usuarios deseen ingresar a revisar el contenido que ofrece, eventualmente consumirlo y preferiblemente mantenerse fiel al programa para aumentar progresivamente la base de seguidores que permitan una posterior monetización.

El título no debería tener más de cuatro palabras que resuman o dén pistas sobre lo que podrán encontrar los usuarios en su interior. En este caso es preferible que no se incluya la palabra “podcast” y estar correctamente escrito a no ser que se modifique la estructura de una palabra por motivos estéticos o relacionados al programa.

Frecuencia de publicación

La publicación frecuente y recurrente de los episodios permite que los programas tengan una audiencia esperada en los días de estreno de los episodios, por lo que esto debería ser planificado cuidadosamente para que la publicación coincida con los días de mayor audiencia en los podcasts.

En un inicio la disponibilidad del las personas involucradas en la producción del podcast debe ser considerada. No hay una frecuencia mejor que otra pues esta puede ser diaria, inter diaria, semanal, quincenal o mensual. Definir esto ayuda a manejar las expectativas de la audiencia sobre la publicación y establecer estrategias efectivas para la promoción del contenido.

Un podcast puede publicarse de forma diaria, semanal, cada 15 días o mensual. (Foto: Fabian Sommer/dpa)

Imagen de portada

La portada del podcast es súmamente importante para ayudar a posicionar el programa en la mente de los oyentes, de modo que un color o combinación sea identificable con el tipo de contenido que se ofrece en cada publicación. La imagen que se vaya a utilizar deberá ser atractiva, y colorida.

A partir de establecer la portada general del podcast, se puede definir si los episodios tendrán la misma o una variación del diseño establecido a modo de plantilla. Es preferible que en cualquiera de los casos, el estilo sea reconocible.