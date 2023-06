Cómo crear una cuenta de Netflix: planes y consejos iniciales

Netflix ha hecho bastantes cambios en sus planes de suscripción recientemente. Esta decisión la tomó en medio un descenso en la cantidad de usuarios en el último año, después de un pico de suscriptores y visualizaciones durante el primer año de pandemia.

Es por eso que si se está buscando crear una cuenta en esta plataforma se deban revisar ciertos aspectos para elegir el plan que mejor se acople a nuestras necesidades y perfil de usuario, ya que no es lo mismo vivir solo y no contar con un televisor a tener una familia con cuatro pantallas en casa.

Así que aquí dejamos una guía y unos consejos iniciales para tener un perfil en esta aplicación de streaming.

Guía de inicio

Antes de crear una cuenta y elegir el plan a pagar es fundamental aclarar algunos aspectos. En primer lugar, Netflix necesita de internet para reproducir su contenido, así que lo mejor será asegurarse de tener una conectividad estable para disfrutar de las producciones y no tener que esperar a que cargue o se detenga mientras se ve.

El segundo aspecto es contar con dispositivos con acceso a internet. Los celulares iOS y Android son una primera opción, pero también se puede ver en tablets y computadores. En el caso de los televisores se necesita que sea un Smart TV o tener un accesorio como un Chromecast, Roku TV o Amazon Fire TV, que le dan internet a una pantalla convencional.

Como tercer punto está el formato de pago. Muchos usuarios utilizan tarjetas de crédito o débito para que el descuento quede programado mes a mes, pero en caso de no tener acceso a este medio se pueden buscar convenios con operadores de telefonía en cada país para que incluyan el servicio en la factura. Además, Netflix tiene convenios con centros de pago locales o es posible comprar tarjetas de regalo en almacenes de cadena y luego canjear el código.

La suscripción a la plataforma da acceso a un catálogo de videojuegos. (Unsplash)

Planes disponibles

Con este panorama previo ahora sí es momento de revisar los tipos de planes que están disponibles y de esa forma escoger el mejor para crear la cuenta. Es importante destacar que Netflix permite modificar la suscripción en cualquier momento.

Estándar con anuncios

- Cada cierto tiempo la plataforma mostrará publicidad.

- Está disponible la mayoría del catálogo, aunque no en su totalidad.

-Cantidad de videojuegos limitados.

- Se puede ver en dos pantallas a la vez.

- La resolución más alta es Full HD.

Básico

- Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite.

- Ver contenido en 1 dispositivo compatible a la vez.

- Ver en HD.

- Descargar contenido en 1 dispositivo compatible a la vez.

Estándar

- Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite.

- Ver contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez.

- Resolución máxima: Full HD.

- Descargar contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez.

- Opción para agregar hasta 1 miembro extra que no viva en el hogar principal.

Premium

- Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite.

- Ver contenido en 4 dispositivos compatibles a la vez.

- Resolución máxima: Ultra HD (4K).

- Descargar contenido en 6 dispositivos compatibles a la vez.

- Opción para agregar hasta 2 miembros extras que no vivan contigo.

- Audio espacial de Netflix.

Recientemente, en Latinoamérica se restringió la posibilidad de compartir cuentas con personas que no vivan en el hogar del dueño de la cuenta. Para solucionarlo, Netflix añadió en los planes Estándar y Premium la opción de sumar uno o dos miembros extra, quienes deben pagar un valor adicional para disfrutar de los contenidos.

Los precios de cada plan varían según cada país y no en todos está disponible la suscripción con anuncios.

Ya con esta información clara solo quedará seguir el siguiente paso a paso para crear una cuenta:

1. Ir a netflix.com/signup.

2. Elegir uno de los planes disponibles.

3. Crear una cuenta con un correo y una contraseña.

4. Elegir un método de pago y listo.

Consejos iniciales

Netflix es una plataforma con muchos contenidos exclusivos y de productoras externas. En caso de no conocer nada de la plataforma y apenas entrar en el mundo de los servicios de streaming, una buena opción es optar por los planes más económicos para ir conociendo las películas y series y ver si realmente es lo que estamos buscando.

Sin embargo, las limitaciones de la cantidad de dispositivos para ver al tiempo y realizar descargar pueden llevar a algunos a tener que pagar las suscripciones más costosas si en casa hay varias pantallas compatibles.

Finalmente, si no se cuenta con un dispositivo que permita una alta resolución, por ejemplo, que no sea 4K, no será necesario optar por el plan más costoso porque no se le va a sacar el provecho a esta tecnología, que también requiere de una conexión a internet más estable.