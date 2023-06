Cómo usar ChatGPT para aprender inglés gratis

La extensión de Google Chrome "Talk to ChatGPT" permite hablar con la inteligencia artificial usando solo la voz. (Gabby Jones/Bloomberg)

Una de las habilidades más solicitadas en el mundo laboral es hablar una segunda lengua, comúnmente inglés, en cierto nivel pues facilita la comunicación en casos particulares como entrevistas e incluso trabajo colaborativo con otras compañías a nivel internacional.

En ese sentido, la inteligencia artificial de ChatGPT puede ayudar a practicar las habilidades en este idioma.

Para convertir a la inteligencia artificial en un profesor de inglés con el que se pueda conversar de forma activa cada vez que se desee, los usuarios deberán configurar su sistema para ejecutar algunas características que no están incluidas en su página web de forma nativa. Esto solo se podrá utilizar desde la versión de escritorio en su página web y por el momento no es posible en la aplicación móvil para iOS.

El primer paso para tener a un “profesor virtual” será instalar la extensión “Talk to ChatGPT” (Habla con ChatGPT) desde la tienda de Google Chrome.

Este complemento gratuito permitirá traducir la voz del usuario a textos que serán introducidos y enviados automáticamente como un prompt de ChatGPT y también leerá con una voz artificial las respuestas emitidas por la inteligencia artificial.

La extensión de Google Chrome "Talk to ChatGPT" permite conversar y escuchar a la inteligencia artificial de OpenAI. (Captura)

Luego de haber instalado y activado esta extensión , los usuarios tendrán que ingresar una indicación inicial que permita saber a ChatGPT cuál será el uso que se le dará de modo que pueda centrar sus respuestas en una función específica. Ya que se desea practicar el dominio del idioma inglés, los usuarios necesitarán que se corrija tanto los errores al momento de escribir como al hablar.

La indicación que se puede dar debería aproximarse a la siguiente: “Quiero que actúes como un profesor de inglés. Yo te hablaré en inglés y tú me responderás en inglés para que pueda practicar. Quiero que me respondas con claridad, limitando tu respuesta a 200 palabras. Quiero que corrijas estrictamente mis errores gramaticales y tipográficos. Además, quiero que me hagas una pregunta en tu respuesta. Ahora, vamos a practicar, empieza tú haciéndome una pregunta”.

En estos casos, por ejemplo, repetir constantemente la palabra “inglés” o iniciar cada pedido con “quiero” permite que la IA conozca específicamente qué desea el usuario. El comando puede ser el mencionado o modificarse según o que cada persona desea conseguir de su dialogo con la inteligencia artificial.

Luego de enviar la indicación, ChatGPT indicará que la ha entendido y estará lista para responder. Sin embargo, antes de realizar el primer diálogo en inglés, se debe configurar la extensión de Chrome para detectar correctamente la pronunciación en este idioma.

Para esto se deberá ingresar a sus ajustes y en el apartado de “reconocimiento de idioma” se tendrá que seleccionar “Ingles US”. Si se desean también se podrá modificar las voces que interpretarán el texto generado por ChatGPT, pero esto no afectará de ninguna manera el rendimiento de la IA o de su lectura.

A partir de ese momento, solo se deberá hacer clic sobre el botón Inicio de la extensión para que empiece a detectar la voz del usuario. También se podrá silenciar el micrófono o reducir el volumen de la voz artificial a un nivel que se considere más cómodo.

Este tipo de uso de ChatGPT solo sirve para practicar gramática y la pronunciación en idioma inglés como refuerzo de lo aprendido en clases con profesionales capacitados para la docencia en este lenguaje, por lo que no se recomienda su uso exclusivo para el aprendizaje de esta o de otras áreas del conocimiento.