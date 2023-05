Siete plataformas gratuitas para crear la hoja de vida o currículum con inteligencia artificial

Siete plataformas con las que podrá crear la hoja de vida perfecta.

Crear el currículum perfecto siempre ha sido un reto. Y ahora la inteligencia artificial ha llegado para sacar el máximo potencial de aquellos profesionales que buscan encontrar una mejor oportunidad en el mercado laboral, resaltando las capacidades y brindando las herramientas necesarias para corregir los errores de los que no se es consciente al construir una hoja de vida.

Creadores de currículums con IA

1. Resume Worded

Es una plataforma que se encarga de mejorar el currículum de quien así lo desee. Haciendo uso de la inteligencia artificial, brinda instantáneamente comentarios personalizados sobre la hoja de vida y el perfil de LinkedIn.

Score My Resume califica el currículum según los criterios clave que buscan los reclutadores y gerentes de contratación. Se deberá cargar el currículum y, en aproximadamente 30 segundos, el usuario obtendrá pasos prácticos para renovar el expediente laboral y conseguir más entrevistas; además de optimizar la búsqueda de empleo.

2. Resumaker

Es un generador de currículum en línea que se encarga de mejorar el perfil profesional del usuario.

La plataforma cuenta con diferentes herramientas en las que se tienen plantillas de currículum, ejemplos de hojas de vida, muestras de cómo escribirlo e incluso un generador capaz de construir cartas de presentación de forma gratuita y en un corto tiempo.

3. Skillroads

Cuenta con servicios de creación de currículums. La plataforma busca potenciar el proceso de empleo con inteligencia artificial a través de los algoritmos que se encargan de ejecutar el asesoramiento profesional, investigación de los intereses profesionales y la combinación perfecta de trabajo. Así funciona el creador de currículums en línea de AI:

- El usuario deberá ingresar el título de trabajo favorito.

- Se deberá responder un breve cuestionario de 5 minutos para describir lo que ha sido la experiencia profesional del usuario.

- Se debe hacer una identificación de las fortalezas y habilidades que más le convenga al usuario mediante el uso de fuentes de datos inteligentes y procesamiento de lenguaje natural (NLP).

- La inteligencia de Skillroads creará el currículum con los datos suministrados anteriormente.

Siete plataformas con las que podrá crear el currículum perfecto. LINKEDIN

4. Rezi AI

Rezi es una plataforma de currículum que utiliza inteligencia artificial para automatizar todos los aspectos de la creación de un currículum favorable: redacción, edición, formato y optimización.

Identifica errores de contenido comunes, como viñetas faltantes, palabras claves y contenido útil. Además, la plataforma es capaz de cuestionar el currículum del usuario a través de 23 criterios, traduciendo el resultado en un puntaje calificado de 1 a 100.

La plataforma es gratuita y también tiene otras herramientas que permiten la construcción de: cartas de presentación y renuncia; segmentación por palabras, plantillas de currículum y herramientas de contratación.

5. HyreSnap

Una plataforma que permite el encuentro entre los buscadores de empleo y los reclutadores. La tecnología permite que quienes deseen hacer una contratación puedan buscar talentos más rápido y reducir sus costos de contratación y gastos generales; sin embargo, aquellos usuarios que deseen tener funciones premium, deberán pagar alguna de las membresías que ofrecen.

6. This resume does not exist

Una plataforma de currículum inspirada en inteligencia artificial. Funciona de manera en que los usuarios puedan inspirarse con los perfiles profesionales de las personas más exitosas del mundo y así construyan el suyo.

Es decir, se podrá crear un CV que se ajuste al perfil profesional del usuario, teniendo en cuenta si este aplica para el área cinematográfica, deportivo, entretenimiento, político, activista, entre otros.

7. Resume templates

El usuario podrá elegir entre las plantillas de currículum gratuitas y creará su currículum en línea en minutos. El usuario puede cambiar los estilos, colores, fuentes y tamaños de fuente de la plantilla, además, tendrá la posibilidad de agregar, mover, eliminar o editar cualquier texto o sección para crear un currículum que sea único.

Cuando el usuario haya terminado de crear su currículum en línea, utilizando cualquiera de las plantillas de currículum, podrá descargarlo gratis durante un máximo de 7 días como documento PDF.