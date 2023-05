Inteligencia artificial imita a Michael Jackson cantando “Peaches” de Super Mario

Inteligencia artificial imita la voz de Michael Jackson. (Infobae)

Los usos de la inteligencia artificial no solo han llevado a crear imágenes, video, sonidos y texto, sino que ha empezado a incursionar en el mundo de la música imitando la voz de artistas para que parezca que producen versiones propias de otras canciones e incluso que producen nuevas.

Este es el caso de Michael Jackson, cuya voz fue introducida en un modelo de inteligencia artificial que fue entrenado para imitarla y posteriormente producir versiones alternativas de canciones conocidas con un estilo muy similar al de Michael en sus discos originales. El usuario conocido como “Motif” fue el responsable de la creación de una versión de la canción “Peaches” de la película “Super Mario Bros” con la voz del fallecido artista, del que se declaró fan.

El video original, que fue publicado originalmente en YouTube, fue eliminado por la plataforma junto a otras canciones que incluyen la voz de Michael Jackson versionando “Jump Up, Super Star!”, “Rockin’ Robin”, “Saving All My Love For You”, entre otras canciones. Según Motif, la decisión fue tomada luego de que Sony Music Entertainment, quien posee los derechos de distribución de las grabaciones realizadas por el cantante.

“Fue interesante y a veces divertido escuchar a Michael Jackson cantar nuevas canciones incluso en otros idiomas. Mi favorita fue “Peaches”. Sin embargo, todos los videos fueron eliminados debido a que Sony Music Entertainment decidió reclamar”, indicó el creador en un video que se publicó en su canal oficial de YouTube.

El usuario "Motif" usó inteligencia artificial para crear una versión de Peaches, la canción de la película de Super Mario Bros, con la voz de Michael Jackson

El motivo que indicó el creador es que, debido a que la inteligencia artificial fue entrenada con grabaciones reales hechas por Michael y que SME es la empresa distribuidora de estos clips de voz, se estaría violando las normas de propiedad intelectual aún cuando las versiones alternativas de las canciones fueron creadas usando esta tecnología.

Aunque la versión original del video haya desaparecido de la plataforma de video de Google, algunos usuarios llegaron a descargar el contenido y lo compartieron en plataformas alternativas como TikTok, donde se mantiene publicada en diferentes perfiles, ya sea como forma de divulgación o como reacción al tema por parte de creadores de contenido.

Esta no es la primera vez que un creador de contenido genera música basándose en voces de artistas. En abril del 2023 se pudo ver el caso de “Ghostwriter977″, un usuario anónimo que creó una canción falsa de Drake y The Weeknd con la ayudad de herramientas de inteligencia artificial. Estas se encargaron de crear no solo las voces, sino también las letras y la base musical que fue posteriormente difundida en plataformas como YouTube y TikTok.

El tema, que tenía por nombre “Heart on My Sleeve” se presentaba como una colaboración inédita entre ambos cantantes e incluso se le atribuyó a los dos en plataformas como Amazon, SoundCloud, Tidal, Deezer, Spotify, Apple Music, entre otras que se vieron comprometidas en la falsificación y se vieron obligadas a eliminarla una vez que se descubrió su origen real.

El usuario "ghostwriter" usó inteligencia artificial para crear una falsa canción de Drake y The Weekend y la subió a YouTube

En este caso la empresa distribuidora, Universal Music Group emitió un pronunciamiento oficial en el que se posicionó en contra del uso de la inteligencia artificial para producir este tipo de contenido pues “representa una falta a nuestros acuerdos y una violación de las normas de derechos de autor”.

Debido a que la canción llegó a ser difundida en plataformas oficiales como las ya mencionadas, el sello discográfico insistió en que ellas también tienen un grado de responsabilidad para evitar que una situación similar no se vuelva a repetir en el futuro pues “tienen una responsabilidad ética y legal”.