Cómo un comediante logró el éxito profesional con la tecnología, la historia de Iván Marín

Tomada de Instagram @ivanmarinsoyyo

El comediante y actor, Iván Marín, tuvo que realizar un cambio en su vida al entrar en el mundo digital, pasando de la tarima al formato de Reels en Instagram o a hacer presentaciones en Zoom.

En Perfiles Tecno, estuvo presente Marín, un artista integral, dice él con jocosidad “porque así se nos llama ahora” y compartió que ha buscado salir de su zona de confort realizando diferentes productos digitales para seguir aprendiendo: “Me gusta desafiarme.

Comentó que fue obligado y empujado por las circunstancias de la pandemia a entrar en el mundo de las redes sociales: “porque yo siempre me preocupé solamente por la vida real, más que por la digital, entonces no estuve pendiente de eso, pero me tocó”.

Tomada de Instagram @ivanmarinsoyyo

El mundo digital

Nunca le importaron los followers, los likes, ni el alcance, ya que su único objetivo eran los shows en vivo, pero desde que llegó el covid-19 empezó a realizar Sketches con su familia en casa.

“No soy capaz de autodenominarme ‘creador de contenido digital’ porque yo soy comediante, soy artista que hace cosas para redes, pero entendí que tienen que ir de la mano esas dos cosas”, destacó.

Un formato se llamaba “Aislamentop”, un top de canciones para escuchar en medio de la pandemia.

Pero antes de este primer paso, el comediante no se preocupaba por vender o comercializar sus redes sociales, pero luego entendió que se convirtió en una necesidad y en meses comenzó a realizar shows virtuales.

“Yo odio TikTok, pero me tocó abrirlo. No genero contenido para él como tal. Básicamente, lo que hago es replicar cosas que he subido en otros lados y ya, pero entiendo que esa presencia es necesaria en mayor o menor medida”, indicó Marín.

Otra plataforma que usa es YouTube, la cual ve como un ejercicio escénico constante que le ha permitido seguir con su equipo de trabajo, pues debido a la crisis mundial había una urgencia por seguir dando trabajo y pagarles a tiempo, por lo que el proyecto se volcó a lo digital.

Aseguró que tiene todo un equipo en el que él hace la creación de los videos y otras personas se encargan de la edición.

“La gente me decía que con los videos se ganaba uno cinco veces más, pero yo les dije que no. Yo ya era feliz ganándome lo que me ganaba con mi show. No necesito ganar más, pues hacían la comparación de que en una presentación pueden llegar 500 personas, pero el video puede tener un alcance de 30 mil usuarios”, aseguró a Infobae.

“Yo les daba la razón, pero les decía: pregúntame con cuál de las dos soy más feliz. Prefiero hacer reír a esos 500 frente a mí, que haciendo una payasada a solas en la habitación”.

El aprendizaje de la tecnología

En medio de esta transición tuvo que aprender de edición, guiones cortos y cómo grabar para contenidos digitales. Y por esa razón contrató un nuevo editor solo para las redes, ya que es un lenguaje audiovisual completamente diferente a lo que sabía.

“Yo por ejemplo soy muy montañero, y todo eso requiere una paciencia muy grande. A todos estos chicos influencers les admiro todas esas capacidades que tienen para hacer una cantidad de cosas con el celular”, indicó.

“Me compré un mini set de grabación en casa, es decir, un pequeño croma, luces básicas para la iluminación y escribo guiones pensados en el ámbito digital. En la actualidad, hago algo que se llama ‘No jodás, que no sabías’, que son datos de cultura general pero dichas con humor y en cápsulas de un minuto y medio máximo”.

Meta tiene muy buenas herramientas en sus aplicaciones para poder editar los videos sencillos. (Infobae)

Cuál es su participación en los podcast

Este fue otro de los ámbitos en los que empezó a involucrarse el comediante, tuvo que dedicarle tiempo para que fuera un trabajo excelente y actualmente, ya cuenta con dos episodios cada semana en Hasta que se acabe el café con su par, Freddy Beltrán.

“Hoy en día los capítulos nuevos versus los primeros tienen un mar de diferencia y ya me los disfruto. El podcast forma parte de mi trabajo y de mi rigurosidad, porque esto requiere disciplina”.

Descubrió que en el podcast puede ser más reflexivo, más serio, y tiene la oportunidad de opinar sin necesariamente ser los comediantes. “A veces podemos ser más los seres humanos, los que comparten una vivencia y la gente que consume el podcast busca eso, no un show de estándar”.

Los haters, bots y malos seguidores

Así como llega la fama, llegan quienes solo expresan odio en las redes sociales, algo a lo que Iván ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida.

“Tal vez la parte más baja de los criterios es cuando se meten con los seres amados de uno, indudablemente lo he vivido y lo he padecido. En la actualidad, no me afecta en lo más mínimo”, aseguró.

Relata que al principio los haters le afectaban en el día a día, hasta que llegaba a creérselo, pero existe un botón maravilloso llamado “bloquear”. “Yo nunca destino más de 5 segundos a un difamador, lo elimino de mis redes y ya”.

En el que elevan la apuesta de llevar los especiales de comedia a otro nivel audiovisual.

“Asciende” es la producción llevada a cabo en las Minas de Sal de Zipaquirá (Colombia), convirtiéndose en el primer espectáculo de comedia del mundo grabado bajo tierra.

En este show de una hora de duración, lleno de reflexión picante y de humor negro, los espectadores recordarán y se identificarán con varias situaciones vividas durante la época de pandemia.