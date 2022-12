Por qué se debe cambiar constantemente la contraseña del Wifi

La necesidad de cambiar la clave del internet en casa por seguridad y rendimiento.

Así como es importante modificar las contraseñas de plataformas bancarias y redes sociales, el Wifi necesita una renovación periódica de credenciales por motivos de seguridad y evitar que otros consuman nuestros recursos.

Aunque no hay un tiempo determinado para hacer este cambio, si hay varios indicios y motivos que deben tenerse en cuenta para ir a las configuraciones de nuestro internet y estar seguros de que seamos los únicos con acceso a la red de la casa.

Cambiar la contraseña inicial

Cuando se contrata un servicio de internet, la empresa encargada hace la instalación y pone una clave predeterminada, que normalmente está escrita en la parte de abajo del módem y es generada por un algoritmo. Esta contraseña se debe cambiar de inmediato.

El primer motivo es porque estas credenciales pueden filtrarse al ser parte de un producto que viene de fábrica, quedando abierta una alta posibilidad de ataque.

Además, una contraseña que está a la vista de todos la ubicarse en alguna etiqueta del decodificador no representa un alto nivel de seguridad porque cualquiera puede verla y guardarla.

Así que la mejor opción es cambiar la clave y el nombre de la red una vez los operadores hacen la instalación, así se tiene un primer control de la situación.

Seguridad y velocidad

Si de un momento a otro el internet del hogar se torna lento hay que hacer varias verificaciones para corregir el problema, como revisar la ubicación del módem, objetos que estén obstruyendo la señal, el cableado, equipos antiguos que lo pongan lento y cambiar la contraseña.

Esto último se hace porque quizás una persona externa a la casa logró acceder a la red sin nuestra autorización, obteniendo de alguna manera tener la contraseña, y lo mejor será modificarla y de paso ponerle otro nombre a la red.

Otro motivo es si hemos sido víctimas de algún ciberataque. En caso de vivir una situación así por un malware, un hackeo en redes sociales, un correo o enlace falso, lo mejor es poner una nueva barrera y modificar la contraseña porque seguramente el ciberdelincuente ya tiene un control de la red o el ataque puso en evidencia las credenciales para otras personas.

No hay un tiempo determinado para que se haga el cambio, pero si alguna de esta dos situaciones no ha sucedido lo mejor será no esperar a que pasen años para hacerlo, sino reducir ese plazo para dar seguridad a la red en casa.

Cómo cambiar la contraseña del Wifi

Para realizar la modificación se debe estar conectado a la red directamente; es decir, que se tiene que realizar el proceso desde la casa, ya que será desde un navegador web que se ingresará al router para cambiar la configuración.

Estos son los pasos a seguir:

1. En la barra del navegador web, introducir la dirección 192.168.1.1 y entrar. Esto se puede hacer desde un celular o computador.

2. Ingresar los datos de acceso actuales (usuario y contraseña).

3. Entrar en los ajustes de la red Wifi.

4. Cambiar la contraseña por una nueva, que debe ser segura contando con una combinación de letras, números y símbolos, además de alguna mayúscula.

