Konami se disculpó tras burlas generadas por gráficos de e-football con jugadores como Messi

02-09-2021 El videojuego eFootball 2022 se lanzó de forma gratuita el 30 de septiembre. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA KONAMI

El pasado mes de julio, Konami, una de las desarrolladoras más importantes del mundo de videojuegos, anunció lo que sería el fin de su famosa saga de videojuegos de fútbol Pro Evolution Soccer (PES) y su reemplazo: e-football.

De acuerdo con un comunicado oficial que publicó la compañía, la decisión se tomó “con la determinación implacable de crear una experiencia futbolística revolucionaria. Nuestra ambición era recrear el ambiente de fútbol perfecto, desde el césped en el campo, el movimiento de los jugadores, hasta la multitud en el estadio. Con este fin, decidimos crear un nuevo motor de fútbol, con un sistema de animación y controles de juego renovados. El resultado final fue aún más impresionante de lo que habíamos concebido originalmente. Habíamos ido más allá de la frontera de PES, hacia un nuevo reino de fútbol virtual”.

“Para señalar esta nueva era, hemos decidido separarnos de nuestra querida marca PES y cambiarle el nombre a e-football”, detalla el documento.

Ahora bien, tras su estreno la semana pasada, la evolución de PES no causó un impacto positivo entre los videojugadores que lo probaron, especialmente por las grandes irregularidades que se presentaron en sus gráficos. De hecho, durante el fin de semana no cesaron los memes creados alrededor de los fallos de imagen del juego, específicamente en los rostros de los jugadores más famosos y en sus “curiosos” movimientos de cuerpo dentro del campo.

Los gráficos que personifican a futbolistas de élite como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Raphael Varane causaron reacciones de rechazo entre los gamers, los cuales tildaron a e-football como un título imposible de “hacerle guerra a FIFA 22″.

Sin embargo, parece que no son solo los problemas gráficos los que han criticado los videojugadores ya que la jugabilidad y el flujo del juego en general parece no tener sentido; o no al menos por ahora.

De hecho ha sido tal el nivel de las críticas de los gamers que Konami tuvo que salirle al paso a los comentarios negativos para ofrecer algunas disculpas a sus usuarios y asegurarles que los detalles que no han gustado están siendo arreglados por los desarrolladores de la empresa.

“Después del lanzamiento de e-football 2022 hemos recibido mucho feedback (retroalimentación) y peticiones con respecto al equilibrio del juego, donde se incluye la velocidad de pase o el funcionamiento de la defensa. También nos gustaría hacer saber que ha habido informes de problemas que los usuarios han experimentado con cinemáticas, expresiones faciales, movimientos de los jugadores y comportamiento del balón”, indicó la empresa por medio de un comunicado publicado en redes sociales.

Asimismo, Konami se disculpó con sus usuarios por los problemas generados en medio de su primera presentación de e-football, y aseguró que se tomarían “con total seriedad” las fallas dentro del mismo.

“Este trabajo se actualizará continuamente, se mejorará la calidad y se agregará contenido de manera constante. A partir de la semana que viene nos prepararemos para una actualización en octubre mientras recibimos más opiniones a través de cuestionarios a nuestros usuarios”, añadió.

Por último, desde la empresa manifestaron que harán “todo lo posible para satisfacer a la mayor cantidad de usuarios posible” esperando que los videojugadores no retiren el apoyo a esta nueva experiencia.

Por ahora se desconocen los detalles concretos del plan de acción que ejecutará Konami, aunque se espera que puedan mejorar en tiempo récord los fallos en los gráficos y jugabilidad teniendo en cuenta que el pasado 1 de octubre se estrenó FIFA 22, la competencia más ruda que tiene e-football de cara a la temporada 2021-2022.

SEGUIR LEYENDO