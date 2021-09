WhatsApp ahora tiene un ‘modo vacaciones’ y así es como puede activarlo

WhatsApp es una de las aplicaciones con el mayor número de personas registradas en todo el mundo (Foto: archivo)

Deshacerse de la tecnología parece ser una tarea imposible, especialmente cuando los avances digitales absorben cada vez más todos los aspectos cotidianos de las personas. Ya sea por necesidad laboral, académica o social, plataformas como las redes sociales son de esos detalles con los que la evolución tecnológica ha permeado de forma directa los comportamientos culturales y sociales del ser humano.

Es muy complicado, por ejemplo, desconectarse de WhatsApp. La aplicación de mensajería propiedad de Facebook Inc. es una de las plataformas virtuales más importantes del mundo, tal y como lo reveló la misma compañía por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter a principios de este 2021:

“Más de dos mil millones de usuarios recurren a WhatsApp cada mes para enviar 100 mil millones de mensajes y conectar más de mil millones de llamadas cada día”

Por supuesto, estas cifras solo demuestran una cosa: WhatsApp de forma directa o indirecta está teniendo incidencia en las actividades normales de las personas y aunque es un software que puede ser de mucha ayuda, algunas veces la forma en que los usuarios la utilizan puede convertirse en razón de estrés o incomodidad.

Pensando en esto, la misma empresa fue la que decidió incluir entre sus funciones una opción con la cual poder desconectarse del mundo exterior o al menos de aquellos contactos (personales o empresariales) que pueden estar hostigando su vida.

Con el ‘modo desconexión’, más conocido como ‘modo vacaciones’, WhatsApp permite a sus usuarios enviar de forma predeterminada los mensajes de algunos chats a la zona de archivos, con el fin de poder despejar la mente de aquellas personas o entidades que pueden estar afectando la tranquilidad de los internautas durante su permanencia en la plataforma.

“Es como si el chat de grupo estuviera ‘durmiendo’ en el archivo, por lo que nunca será desarchivado”, explicó WaBetaInfo, uno de los portales especializados en WhatsApp más famosos del mundo.

De esta forma las personas podrán tomarse un tiempo de algunos contactos o lo que es lo mismo, unas ‘vacaciones’ de la red social.

Fotografía de la aplicación de WhatsApp en un celular. EFE/ Marcelo Sayão/Archivo

¿Cómo activar el ‘modo vacaciones’ en WhatsApp?

Al ser una opción nueva, muchas personas aún desconocen su existencia y, por ende, también ignoran la forma en la que se puede activar y/o utilizar. Por esto, Infobae trae un tutorial con el que cualquier persona podrá activar el ‘modo vacaciones’, ya sea que tenga un celular con sistema operativo Android o uno con iOS.

Solo siga estos sencillos pasos:

1. Abra WhatsApp en su dispositivo móvil Apple o Android.

2. Ahora deberá localizar el menú de Configuración que en Android se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla y que se identifica con tres puntos en vertical, mientras que en iOS se halla con un engrane en la esquina inferior derecha.

3. Después de dar un toque en la sección de Ajustes, tendrá que dirigirse a Notificaciones para finalmente activar el ‘modo vacaciones’.

4. Por último solo queda regresar a la pantalla principal de WhatsApp y empezar a archivar aquellos chats, individuales o grupales, que quiere silenciar por un tiempo y de esta forma gozar de su período de desconexión de la app.

Esta nueva función aún no está habilitada para todas las personas, pues hace parte de la más reciente actualización de WhatsApp. Si aún no aparece en su celular, no se preocupe, seguramente en las próximas semanas la app se actualizará en su dispositivo y podrá gozar los beneficios de esta herramienta.

