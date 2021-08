WhatsApp cambió su opción de mensajes temporales a máximo 90 días

05/11/2020 Función de mensajes que desaparecen en WhatsApp. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WHATSAPP

Al parecer, el “error” cometido por WhatsApp a principios de este 2021, cuando dijo que los usuarios que no aceptaran su nuevo pliego de términos y condiciones serían bloqueados de la app, salió más caro de lo que parece; o al menos así lo han demostrado desde la empresa con las incesantes actualizaciones y lanzamientos de nuevas funciones que, como es lógico, tienen como fin retener a sus más de dos mil millones de usuarios, además de intentar conquistar a aquellos que se fueron o a los que nunca han tenido una cuenta en esta aplicación.

Este año se han estrenado unas herramientas que permiten a los usuarios tener una interactividad más limpia y sencilla con la aplicación, especialmente en cuanto a la adaptabilidad y el poder que se puede o no tener sobre los mismos mensajes.

Por ejemplo, está la posibilidad de enviar fotos o videos que solo se pueden ver una vez y después se eliminan de los chats, así como la opción que permite aumentar la velocidad de los audios o la nueva herramienta de multidispositivo con la que se puede tener hasta cuatro aparatos conectados con la misma cuenta de WhatsApp, ya sea en la versión web o en la de escritorio para PC, sin necesidad de que el celular esté conectado a internet.

Ahora bien, una de las herramientas que más habían criticado los usuarios es la de mensajes temporales, que permite programarlos para que desaparezcan después de siete días en cualquier chat. Esta función, que fue estrenada en noviembre de 2020 en la versión beta y que llegó de forma definitiva a todos los dispositivos en abril de este año, no era precisamente la más alabada por los usuarios de WhatsApp que exigían que pudiera tener más opciones de configuración y no solo un cronómetro de siete días para borrar los mensajes.

Pensando en esto, WhatsApp estaría trabajando en una actualización de esta herramienta, tal y como lo informó el portal especializado WABetaInfo, con la que ahora se podría hacer que los mensajes se desaparezcan 24 horas o tres meses después (90 días); por supuesto, conservando la idea original de siete días.

Como era de esperarse, la actualización no ha contentado a todas las personas, teniendo en cuenta que hay algunas que dicen que aún son muy pocas opciones disponibles para poder configurar de forma personalizada esta función. No obstante, hay otras que aseguran que, aunque no son el número de opciones que se esperaban, son más que una, por lo que se puede tomar como un gran avance.

Cabe recordar que, en el mercado de apps ya existen otras plataformas como Signal, la cual cuenta con la misma función de borrado de mensajes, aunque en este caso son mucho más específicas: desde 30 segundos hasta un mes.

Sin embargo, para el dueño de WhatsApp, Facebook, lo que se logró con las opciones de 24 horas y 90 días es un gran paso para llegar a una personalización en un futuro.

“Siete días logran un equilibrio entre los beneficios de lo efímero y la utilidad de poder recordar lo que estás hablando sobre cómo estás teniendo una conversación”, explicó un portavoz de Facebook en conversación con el portal especializado Mashable.

Finalmente, cabe recordar que esta opción, que debe ser configurada en cada uno de los chats en los que se quiere eliminar los mensajes de forma automática después de cierto tiempo, aún no se encuentra en todos los terminales con WhatsApp. Teniendo en cuenta que aún hace parte de la versión beta de la nueva actualización de la app, solo las personas que cuenten con esta tienen acceso a la herramienta, el resto, tendrá que esperar unos cuantos meses más hasta que WhatsApp oficialice una versión alpha.

