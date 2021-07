Skype: cómo grabar una llamada o videollamada en esta plataforma

FOTO DE ARCHIVO: Una impresión 3D del logotipo de Skype sobre un teclado de ordenador en esta imagen de ilustración tomada el 12 de abril de 2020. REUTERS/Dado Ruvic

Durante la pandemia por covid-19 las videollamadas (o videoconferencias) se convirtieron en una de las actividades más realizadas a escala mundial teniendo en cuenta la facilidad que ofrecen estas herramientas para unir a las personas.

Por esto, en medio de la crisis sanitaria generada por el nuevo coronavirus, la nueva normalidad se basó en la creación de innumerables salas en aplicaciones como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. De esta forma, las empresas podían seguir funcionando y los centros educativos impartían sus clases.

Sin embargo, en medio de tantas nuevas opciones, en los últimos meses se ha dejado de hablar de una de las más importantes, que fue pionera en la generación de las videollamadas: Skype.

La aplicación distribuida por Microsoft, que fue estrenada en 2003, es una de las primeras en adentrarse al mundo del internet como medio de conexión, y aunque no es tan popular como antes, aún es una de las más importantes del mundo en su clase.

Por esto, es necesario hablar de esta plataforma y ofrecer información relevante entorno a esta, como el tutorial que Infobae desarrollará a continuación sobre la forma en que se pueden grabar las videollamadas en Skype.

Grabar una videollamada siempre será una actividad útil, especialmente en temas corporativos o en situaciones personales de gran relevancia. Tener la grabación de una reunión le ayudará a contar con un soporte sobre un tema explicado o debatido en su trabajo o escuela, o incluso a tener el registro de un momento especial en su vida.

Así, tal y como funciona con las aplicaciones más famosas hoy en día, desde su última actualización en 2018, Skype también cuenta con la opción de grabación, lo que facilita guardar las conversaciones sin necesidad de ejecutar un programa de terceros durante la llamada.

Para grabar una videollamada en Skype:

1. Como se dijo anteriormente, la función de grabar llegó a Skype en 2018, por lo que debe contar con una actualización realizada después de septiembre de ese año para poder guardar la llamada.

2. Inicie la llamada. Recuerde que esta opción funciona tanto para audio como video, solo que hay que tener en cuenta que no se puede grabar nada que sea entre Skype y otros medios de comunicación como teléfonos fijos o móviles. Entonces, asegúrese de que las otras personas también estén conectadas a una cuenta de Skype antes de iniciar la llamada.

3. Dé un toque sobre el botón de los tres puntos (…), que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Inmediatamente después se abrirá un menú de opciones.

4. Ahora solo queda seleccionar “Iniciar grabación” para poder guardar registro de todas las incidencias dentro de la llamada o videollamada.

5. La grabación se finalizará cuando dé clic o toque en el mensaje “Detener grabación”, que aparecerá en la parte superior de la pantalla; o aún más fácil: cuelgue. De forma inmediata, la grabación se convertirá en un archivo mp4 que todos los integrantes de la reunión podrán visualizar en tiempo real.

Las personas que participen en las llamadas deben haberse conectado con una cuenta de Skype. REUTERS/Yves Herman

Cabe recordar que, en el caso de Skype, las grabaciones guardan absolutamente todos los sonidos o imágenes que aparecen en la pantalla. Así, si alguien, por ejemplo, comparte su pantalla durante el tiempo de grabación, está quedará en el video final.

En cuanto al almacenamiento, no hay mucho de qué preocuparse, pues la grabación se guarda en la nube de Skype, por lo que no consumirá valiosas megas o gigas de su dispositivo móvil o PC, claro está, a menos de que quiera descargarla. También hay que señalar que los videos no pueden superar un total de 24 horas, en caso contrario, este se dividirá en varios archivos para su almacenamiento.

