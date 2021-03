El futuro al alcance de la mano: la nueva identidad de HONOR como líder en el mundo de los gadgets y la tecnología

(Video: Infobae)

“Go Beyond” no solamente es el slogan de la nueva cara de HONOR, la marca global de tecnología, sino es la ambición de la compañía de ir más allá, hasta convertirse en la líder del mercado a través de innovación y calidad, sin olvidar sus orígenes.

Para cumplir esa meta, HONOR ha hecho grandes alianzas con proveedores líderes en la industria como Qualcomm y MediaTek en la parte de procesadores para dispositivos móviles, Intel y AMD en cuanto a procesadores para PCs, SK Hynyx y Micron Technology en cuanto a componentes clave como memoria y almacenamiento, y Sony como proveedor de sensores y tecnologías de imagen.

Sumado a ello está su reciente independencia y flexibilidad que le permite elegir las mejores soluciones y avances en el mercado tecnológico, que antes de su separación con Huawei no hubiera podido alcanzar.

Aunque llega con toda una nueva línea, su origen fue en el 2013, y desde entonces se ha fortalecido como proveedora de dispositivos inteligentes, mostrando su compromiso en mejorar y llevar productos de calidad a sus clientes, mismos que hasta este día son más de 180 millones.

HONOR es libre y sin restricciones tecnológicas (Foto: Honor)

Al haber eliminado todas sus restricciones, la marca de origen chino, ha retomado un pilar característico de fórmula de éxito para una empresa tecnológica con una visión global: el acceso a sociedades con líderes de la industria.

Por ello, en su nueva estrategia introdujo tres pilares, los cuales son “todos los escenarios” (All Scenarios), “todos los canales” (All Channels) y “todas las personas” (All People) a la par de continuar con la estrategia de producto “1+8+N”, con lo cual, HONOR buscará crear un mundo inteligente basado en sus tecnologías clave.

Con su fuerza de trabajo global que incluye a más de 8,000 empleados cubrirá el espectro completo de operaciones. Donde el 50% de ellos estarán dedicados exclusivamente a la investigación y desarrollo (I+D). Con cinco centros de I+D y más de 100 laboratorios de innovación alrededor del mundo, HONOR está comprometido con el desarrollo de tecnologías capaces de empoderar a las personas.

Así cada producto no solamente tendrá el respaldo de sus especialistas y desarrolladores, sino del exigente proceso de control para garantizar su seguridad y confiabilidad, conformado por más de 400 exámenes y 20 certificaciones globales antes de salir a la venta.

HONOR tiene desarrolladores y personal capacitado en varios países (Foto: Honor)

¿Qué esperar de los productos de HONOR?

Gracias a que la empresa ya no tiene ningún impedimento en el desarrollo de su tecnología para lograr sus ambiciones, su enorme equipo localizado en diferentes partes del mundo, así como marcas de prestigio que le ayudarán en sus componentes sus productos serán mejores.

Es decir, traerá gadgets de primer nivel como celulares, tabletas, computadoras y más, con tecnología innovadora, diseños modernos, elegantes y atemporales que cumplen con su nueva visión: “crear un mundo inteligente para todos”.

Desde altos ejecutivos hasta ciudadanos promedio podrán acceder al futuro de la marca que llevará la clase premium, gama media y nivel de entrada hasta sus manos.

La Marca busca innovación, diseño y calidad (Foto: Honor)

Como evidencia, están los lanzamientos más recientes de HONOR que han recibido una importante cantidad de premios y reconocimientos durante el CES 2021 en la categoría del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés).

Una de ellas fue la nueva HONOR Band 6 fue reconocida como “Best of CES 2021” por parte de medios expertos como Android Authority, Phandroid, PocketNow y Tech Advisor, mientras que la renovada HONOR MagicBook Pro ganó el premio “Best of CES 2021” por parte de Android Headlines, Newsweek y Ubergizmo.

Así su base sólida, consolidada desde 2013, busca de establecerse como una marca global de tecnología icónica siempre enfocada satisfacer la evolución de las necesidades de los consumidores.

