Innovación, diseño y velocidad: cómo la empresa tecnológica HONOR cambiará la vida de las personas a través de sus gadgets

HONOR creó alianzas tecnológicas que robustecen su innovación tecnológica (Foto: HONOR)

La empresa internacional de tecnología HONOR está preparada para sorprender a los usuarios de todo el mundo con sus gadgets que además de ser innovadores, estrenan este 2021, flexibilidad, libertad y nuevas alianzas en la industria.

Con más de 180 millones de usuarios activos en todo el planeta, HONOR está listo para seguir expandiéndose a través de sus avances en telefonía, tabletas, computadoras y más, que no se limitarán en seguir a los demás, sino en ir más allá para ofrecer a sus usuarios experiencias enriquecedoras.

Por ello, sus tres pilares son: “todos los escenarios” (All Scenarios), “todos los canales” (All Channels) y “todas las personas” (All People), que junto a su estrategia de producto “1+8+N”, tiene como propósito de crear un ”mundo inteligente al alcance de todos”.

HONOR desea seguir creciendo (Foto: HONOR)

Si bien ha rendido frutos desde el 2013, tras tener su independencia de Huawei, se han abierto nuevos caminos sin restricciones, permitiéndole retomar un pilar característico con una visión global: “el acceso a sociedades con líderes de la industria”. De ahí que ahora su nuevo slogan sea “Go beyond”, es decir, “Ir más allá”.

HONOR ha concretado alianzas con líderes de la industria como Qualcomm y MediaTek en la parte de procesadores para dispositivos móviles; Intel y AMD en cuanto a procesadores para PCs, SK Hynyx y Micron Technology en cuanto a componentes clave como memoria y almacenamiento, y Sony como proveedor de sensores y tecnologías de imagen.

Una de las muestras de innovación y liderazgo de HONOR fue su reciente galardón, por parte de expertos de tecnología a nivel mundial, como “BEST of CES 2021” en la categoría de PCs, con la nueva HONOR MagicBook.

La nueva era de la compañía, en voz de sus líderes globales y representantes locales, estará caracterizada por seguir su propio camino, dejando de lado las tendencias y modas pasajeras, para ir más allá, abriendo su propio camino hacia el liderazgo tecnológico.

Con sus socios y alianzas de primer nivel, HONOR también garantiza que en esta nueva era estará en sintonía con los estándares globales, llevando productos de alta calidad a los usuarios.

Este salto de independencia está respaldado por ocho años de trabajo y creación, en el que actualmente tienen una fuerza de trabajo total de 8,000 empleados a nivel mundial, de entre los cuales, el 50% de ellos están encaminados a la creación y progreso.

HONOR también garantiza que en esta nueva era estará en sintonía con los estándares globales (Foto: HONOR)

Es decir, el talento de 4,000 colaboradores de diferentes países, concentrados en 5 centros dedicados a la investigación y desarrollo (I+D), junto a los más de 100 laboratorios de innovación, están enfocados en crear tecnologías clave en los campos de carga rápida, navegación, diseño industrial, materiales, desempeño y mucho más.

En tales espacios, llamados por la compañía como “templos tecnológicos”, los desarrolladores no solo tendrán la tarea de innovar en todos los aspectos y características de cada producto, sino que los gadgets serán sometidos a más de 400 pruebas para garantizar su calidad.

El compromiso de dar los mejores atributos, ha hecho que los productos de HONOR hayan obtenido más de 20 certificaciones de clase mundial.

Así, HONOR está lista para llevar artículos de máxima calidad, con tecnología innovadora, para a través de hechos contundentes establecerse como una marca global de tecnología icónica, siempre enfocada en satisfacer la evolución y necesidad de sus usuarios, que logre empoderarlos y convertirlos en una mejor versión de sí mismos.

