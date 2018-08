La idea es que todos aquellos usuarios que tenga una línea prepaga, que hayan adquirido con anterioridad a la implementación de esa resolución, registren sus líneas. Esto ya se viene implementando y ayer, mediante un comunicado de Enacom, se recordó esta iniciativa para impulsar a quienes todavía no hayan tomado este paso, ya que, pasado un determinado plazo que aún no se especificó, se bloquearán las líneas que no estén nominadas.