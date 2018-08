"Todo empieza con el equipo, el hardware, Hay una placa de red, un chip, que es Titan y este chip trae la garantía de que en el tráfico no hay sniffing, ni ataques man in the middle. Luego hay otra capa donde todos los sistemas operativos que se empiezan a ejecutar tienen una signature (una firma). Después de eso están los datos, que están cifrados en su origen. Y los datos se dividen en tres pedazos y cada uno de ellos están alojados en lugares diferentes en la nube", detalló el directivo.