Hay industrias que están un paso adelante en la adopción de la tecnología y la tecnología es core del negocio. En los medios ustedes lo viven: antes había que trabajar para publicar en el diario, ahora se produce y publica contenido en pocos minutos. Los bancos y las fintech son otro sector. Hay una transformación en la cual yo creo que se abren nuevas audiencias. Así como mi mamá quiere ir y que le sellen el pago de un servicio, mis hijas no saben lo que es mirar la tele tradicional. Es Netflix y desde el celular. Yo creo que esto llega para quedarse y que tenemos que aprender a ser más versátiles no creyendo que sabemos todo. También tiene que arrancar por la educación: hay que enfocarse en las carreras técnicas más demandadas y no en las tradicionales.